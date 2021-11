Brasilien skærper klimamål

Brasiliens regering, der ofte bliver kritiseret for sin miljøpolitik, vil inden 2030 nedbringe landets udledninger af drivhusgasser med 50 procent.

Det er en skærpelse af landets hidtidige målsætning, der lød på en reduktion på 43 procent i forhold til niveauet i 2005.

»Vi præsenterer et nyt og mere ambitiøst klimamål, meddeler miljøminister Joaquim Leite i en videobesked fra hovedstaden Brasilia til Glasgow, som er vært for FN’s klimamøde COP26.

Miljøministeren, der kommer til Glasgow i næste uge, tilføjer, at Brasilien desuden vil bestræbe sig på at være CO2-neutralt inden 2050. Samtidig lover ministeren, at ulovlig afskovning i Amazonas vil være elimineret inden 2028. Det er to år tidligere end hidtil udmeldt.

Jordens regnskove spiller en afgørende rolle for miljøet og klimaet, fordi de ved at opsuge CO2 fra atmosfæren er med til at modvirke de temperaturstigninger, som drivhusgasser ifølge videnskaben er årsag til.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger – ligeledes i en besked til deltagerne på topmødet i Skotland – at Brasilien er en »del af løsningen på at klare den globale udfordring«, som klimaforandringer udgør.

»De resultater, vores land opnåede frem til 2020, viser, at vi kan være endnu mere ambitiøse«, siger Bolsonaro.

Udmelding glæder USA

Det skærpede klimamål fra Sydamerikas suverænt største og mest folkerige land glæder USA’s særlige klimaudsending, John Kerry.

»Det tilfører afgørende momentum til den globale bevægelse for at bekæmpe klimakrisen. Ser frem til at samarbejde«, skriver han i et tweet.

På COP26 i Glasgow ventes den britiske premierminister, Boris Johnson, tirsdag at løfte sløret for en forpligtende aftale indgået af en række lande om at bremse afskovning. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Kinas præsident, Xi Jinping, Jair Bolsonaro og USA’s præsident, Joe Biden, er blandt de ledere, som vil forpligte sig til at beskytte skove verden over.

/ritzau/Reuters

ritzau