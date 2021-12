»Du er blokeret. Du kan ikke følge eller se Tweets fra @DanJoergensen«.

Sådan ser det ud, når sekretariatsleder for Klimabevægelsen Frederik Roland Sandby møder klimaminister Dan Jørgensen (S) på sociale medier. Klimaministeren har nemlig blokeret hans profil på Facebook og Twitter. For nogle uger siden under COP26 opdagede han for første gang, at der var et opslag fra Dan Jørgensen, han ikke kunne se.