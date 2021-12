Rusland nedlægger veto mod klimaresolution i FN

Rusland har mandag nedlagt veto mod en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd, der formelt knytter klimaforandringer til globale sikkerhedsudfordringer.

Den foreslåede resolution havde fået støtte fra et flertal af FN’s medlemslande.

Med opbakning fra blandt andet Niger og Irland blev FN-generalsekretær António Guterres i udkastet opfordret til at »integrere klimarelaterede sikkerhedsrisici som et centralt element i konfliktforebyggende strategier«.

Resolutionsudkastet havde støtte fra 12 af Sikkerhedsrådets 15 medlemmer.

Kina afstod fra at stemme, mens Indien stemte imod.

Inderne argumenterede for, at global opvarmning primært er et spørgsmål relateret til økonomisk udvikling snarere end international sikkerhed.

I udkastet blev Guterres også opfordret til at indrapportere »sikkerhedskonsekvenserne« af klimaforandringer til Sikkerhedsrådet inden for to år og i forlængelse af det finde løsningsforslag til, hvordan disse risici kan håndteres.

Ifølge diplomater, der taler på betingelse af anonymitet, var det svært at forstå Ruslands modstand, eftersom resolutionen »ikke var radikal«, som en af diplomaterne formulerer det.

USA’s FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, siger, at russernes veto »ikke kan retfærdiggøres«.

»Klimakrisen er en sikkerhedskrise«, siger hun.

Irlands FN-udsending, Geraldine Byrne Nelson, sagde inden mandagens afstemning, at resolutionen blot var et »beskedent første skridt«.

»Vi er nødt til bedre at forstå denne sammenhæng mellem sikkerhed og klimaforandringer«, sagde hun.

»Vi er nødt til at se på det globalt«.

Niger, som har præsidentskabet i Sikkerhedsrådet i øjeblikket, har på det kraftigste opfordret til at vedtage resolutionen.

Den nigerske præsident for FN’s Sikkerhedsråd, Abdou Abarry, kalder modstanden mod klimaresolutionen for »kortsigtet«.

ritzau