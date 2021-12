Færger får næsten kvart milliard til at omstille motorer til el

11 danske indenrigsfærger får nu en økonomisk håndsrækning fra staten. Pengene skal bruges til at udfase dieselmotorer og overgå til en mere klimavenlig sejlads. 10 kommunalt drevne indenrigsfærger og én kommercielt drevet færge får i alt 230,7 millioner kroner, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Fakta Disse færger får tilskud De 11 indenrigsfærger, der opnår tilskud, er færgerne, der sejler mellem: Faaborg-Avernakø-Lyø (Faaborg-Midtfyn Kommune).

Udbyhøj Kabelfærge (Randers Kommune).

Stigsnæs-Agersø (Slagelse Kommune).

Stigsnæs-Omø (Slagelse Kommune).

Svendborg-Skarø-Drejø (Svendborg Kommune).

Kleppen-Venø (Venø Færgefart).

Rudkøbing-Marstal (ÆrøXpressen A/S).

Havnsø-Nekselø samt Havnsø-Sejerø (Kalundborg Kommune).

Kragenæs-Femø (Lolland Kommune).

Ærøskøbing-Svendborg (Ærø Kommune). Vis mere

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger, at han glæder sig over hjælpen til, at færgerne nu kan foretage en grøn omstilling.

»De danske indenrigsfærger binder vores land sammen og er helt afgørende for mange lokalsamfund. Samtidig er de en vigtig brik i den grønne omstilling. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan se frem til mere grøn sejlads på 11 færger. Det er alle projekter, der opfylder vores ønsker om grøn omstilling. Derfor vil det gøre gavn for både klimaet, lokalsamfundet og de mange passagerer«, siger ministeren.

Samlet set er der søgt om tilskud for 850 millioner kroner under en pulje til grøn omstilling af færger. Af ansøgningerne til puljen til grøn omstilling fremgår det, at pengene først og fremmest skal bruges til at investere i nye el- og batterimotorer til færgerne.

»Interessen har været overvældende. Og det er en rigtig god nyhed, at vi har fået så mange gode ansøgninger, at alle pengene kommer ud og gør en forskel for den grønne omstilling«, siger Benny Engelbrecht.

Danske Rederier er begejstret for ordningen, men havde gerne set, at flere af de kommercielt drevne færger havde fået del i pengene.

»Det er positivt, at puljen har været så populær, og det er dejligt at se, hvor stor appetit både de kommunale og de private færger har på grøn omstilling. Men det sagt, synes jeg, at det er skævt, at under 10 procent af den pulje, som både private og kommunale færgeruter kunne søge i år, gik til de private aktører«, siger viceadministrerende direktør Jacob K. Clasen i en kommentar.

ritzau