De knalder foran familie, venner og tv-seere: Seksuelt oplysende tv er mere pornografisk end nogensinde før

Britiske tv-programmer har aldrig været bange for at smække svesken på disken eller helt op i kameraet for den sags skyld. En ny række eksplicitte sexprogrammer sendes ud fra præmissen om, at det er oplysning til folket.

Første sæson af den danske udgave af ’Naked Attraction’ er netop blevet sendt på TV 2 Zulu. Her var der nøgne penisser og vaginaer. Men hvis ikke man synes, at det program gik tæt nok på folks kroppe og seksuelle drifter, kan man passende slå over på de britiske tv-kanaler. Det var den engelske Channel 4, der første gang sendte ’Naked Attraction’, og her er man allerede videre. Ja, man er faktisk også videre fra et program som ’Sex Box’, hvor deltagerne havde sex i en lydtæt kasse midt i studiet for så at kunne italesætte deres problemer bagefter. Men her kunne man jo ligesom ikke rigtig se, hvad der foregik.

Det er derfor blevet vildere. Og Channel 4 er ikke alene om at ville så tæt på folks lagengymnastik. Og hvis man synes, det lyder som porno i primetime, skal man ikke tage fejl – de nye tv-programmer har selvfølgelig en videnskabelig tilgang. Ja det er faktisk seksuel folkeoplysning.

Boksens sider er for eksempel blevet gennemsigtige i det gamle ’Sex Box’-studie. I programmet ’The Sex Factor’ skal de medvirkende par nemlig have så god sex som muligt foran familie, venner og et par sexperter, der giver karakterer fra 1 til 10 som i ’Vild med dans’. Bagefter taler de så alle sammen om, hvad parret kunne have gjort bedre. Ifølge The Guardian har programmet slået alle seerrekorder og er i øjeblikket det mest sete i landet. Samtidig er det det program, der er blevet klaget mest over.

Det program er dog ikke det eneste, der går helt til grænsen og lidt over. I et andet skal parrene for eksempel filme al den sex, de har i løbet af en uge, for så at se det hele igennem sammen med eksperter og selvfølgelig seerne hjemme i stuerne. I et tredje får deltagerne svar på, om de har kønssygdomme, fra en nær ven eller et familiemedlem. Som i et afsnit, hvor Katie på 21 får resultatet af sin herpes-prøve fra den mor, der fødte hende, men som hun aldrig troede, hun ville se igen. Frækt og hjertevarmt, men først og fremmest oplysende.