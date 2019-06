Sex er ikke et spørgsmål om frisind, men om tro. Det rigtige samleje er en slags nadver i den religion, D.H. Lawrence forkyndte i sin berømte og skandaleramte roman ’Lady Chatterleys elsker’, som Thomas Bredsdorff har genlæst og skriver om i denne klumme.

FOR ABONNENTER

Titlen på hans gennembrudsbog – ’Sønner og elskere’ – røber dens tema: at den gensidige kærlighed mellem moderen og hendes drenge er så dominerende, at sønnerne har svært ved at elske deres kærester.