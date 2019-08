Han svælger i rå vold og kriminalitet. Men på ét punkt går Tarantino ikke til yderligheder, nemlig når det kommer til sex

Quentin Tarantinos mesterlige epos ’Once Upon A Time ... In Hollywood’ er ikke alene en hyldest til westernserier og Englenes By i slutningen af 1960’erne. Det er også et grandiost og futilt forsøg på at give Amerika en tabt uskyld tilbage. Men heller ikke Tarantinos nye film er der meget sex i, skriver Henrik Palle i denne klumme.

FOR ABONNENTER

Man kan sige meget om amerikansk films boy wonder og fornyer, Quentin Tarantino. Men at vige tilbage fra, endsige søge at undgå, diverse former for opulence og vulgaritet har han aldrig gjort sig skyldig i. Hans dialoger er udførlige og spækket med finter og finurligheder. Hans billeder har dybde og nuancer som lærreder af Bruegel eller Bosch. Og når det kommer til biler, skikkelser og vold, lader han gerne blikket dvæle som en sendrægtig ungersvend ville gøre det på en nudiststrand for kvinder.