Maskinerne æder bjergene: Kære natur, undskyld, vi smadrer dig. Men vi har et job, vi skal udføre

Arkitekturfestivallen CAFx griber i år godt om den gryende klimabevidsthed. Opgøret med det 20. århundredes ressourcespild venter lige om hjørnet.

I filmen ’Earth’ flyttes bjerge. Bogstavelig talt. Den portrætterer mennesker, der laver bjergskråninger om til byggemodne plateauer i Californien, borer tunneler i Schweiz og kvaser bjerge til marmorkvadre i Italien.

Naturen fjernes, og man spørger mændene og kvinderne i de store maskiner, hvad de synes om det. Det er et job, svarer de.

En kamp mellem maskine og jord. Selv om man har masser af hestekræfter, så slår Jorden dog tilbage med kæmpesten. Og så må man give den lidt ekstra, eventuelt dynamit. Mennesket skal nok få bugt med naturen. Selv om de alle er kede af at ødelægge bjerge, det har taget millioner af år at danne.

I den modsatte ende af spektret kan man se filmen ’Leaning Into the Wind’ om den britiske billedkunstner Andy Goldsworthy. Hvis ingeniørerne og entreprenørerne i ’Earth’ kæmper mod naturen, så aer han den.

I en nøglescene er han taget ud en morgen for at skære en sten ud af et bjerg. Han opgiver. Han kan ikke få det over sig at tage stenen fra bjerget. Han bruger masser af sten i sin kunst, men kun løse sten, som bjergene selv har givet fra sig.

Andy Goldsworthy laver kunst med håndens arbejde og naturens foranderlige fænomener. ’Maler’ for eksempel jorden og træer med efterårets blade. Stikker hånden i mudder og lader det vaske af i et vandfald og skaber dermed et filmisk enestående moment af sanselig skønhed. Maskiner som motorsave kan indgå i skabelsesprocessen, men værkerne handler altid om at forstå naturens måde at være på.

I stedet for at gå ad stien går han inde i hækken, der afgrænser den. Begynder det at regne, kaster han sig ned på jorden eller fortovet for kortvarigt at lade vandet fremkalde billedet af kroppen.

Efter et helt liv føler han stadig ikke, at han forstår naturen. Han vender tilbage år efter år til det samme faldne træ, der spænder over en bæk, og laver kunst med det. Udsmykker og tager billeder af det.

Det fylder ham med mening at vende tilbage til det samme foranderlige sted. Forandringen er slående, men han ved, at det smuldrende træ vil overleve ham.

Den eksperimenterende by

I 1960’erne forsøgte man i Michigan at lave en fuldstændig bæredygtig og forureningsfri by uden affald og uden forbrændingsmotorer. Det i dag stort set glemte teknooptimistiske projekt portrætteres i den blændende film ’The Experimental City’.

Den eksperimenterende by skulle være overdækket.

Ideen til byen blev fostret af en moderne Leonardo da Vinci, ingeniøren og tegneserieskaberen med meget mere Athelstan Spilhaus. Rundtomkring i USA døde bykernerne i 1960’erne, mens forstæderne og lossepladserne blomstrede.

Byerne var ude af kontrol, og der var et uhyrligt spild af ressourcer. Det spild kunne man helt fjerne, hvis bare man indrettede byerne fra grunden af, og deres størrelse ikke oversteg 250.000 mennesker, formodede Spielhaus.

Vejret kunne man styre ved at lægge en osteklokke over byen, der rummede forslag til internetbaseret handel, fjernundervisning og selvkørende transport. Forsøget blev sat i gang med hjælp fra staten og et naturområde i Michigan udpeget til den første eksperimenterende by, der skulle være model for nye eksperimenter.

Ironien er, at eksperimentet blev stoppet af naturbevarere. I 1973 var protestbevægelser stærke, og ideen, om at ingeniørkunst kunne bringe noget godt ind i verden, stod i kontrast til miljøbevægelsens nye naturromantik.

Fremtidens by blev stoppet af fortidens natur. Ligesom på Amager Fælled.