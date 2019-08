Arkitekturredaktøren anmelder Københavns nye bro: Lille Langebro er smuk på papiret, ja, men holder den ude i virkeligheden?

FOR ABONNENTER

Det er en sådan glæde, hver gang der kommer en ny broforbindelse i Københavns Havn. Det er dejligt, at byen rimpes sammen. Men der er forskel på stingene, måden, hvorpå broerne byder sig til som form og som funktion for byen og brugerne. På nær ét trafikalt kritisk forhold løfter Lille Langebro sin primære opgave udmærket. Men dens tilsyneladende graciøse og slanke linjer viser sig desværre også at sætte barrierer for den æstetiske fornøjelse.