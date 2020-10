Arkitekturredaktøren: Denne udstilling på Louisiana har været fire år undervejs. Det er godt, at de tog sig god tid

Den indiske arkitekt Anupama Kundoo har kaldt sin udstilling på Louisiana for ’Taking Time’. Og det gør den så også. Tager gæstens tid. I hvert fald, hvis man vil have noget ud af den.

Løber man den hurtigt igennem, består den af tre rum: Det ene et wunderkammer med en lysende reol i midten med en masse naturmaterialer omgivet af borde med små modeller og byggematerialer. Det andet rum viser en opbygning af et let modulært boligbyggesystem, Full Fill House, hvor hvert element på samme tid kan fungere konstruktion, ydervæg og møbel. Det sidste store rum viser en kæmpe model af en storskalabebyggelse og et stillads med en til en-mockup af facadetyper fra samme projekt. I en sådan hastig gennemgang af udstillingen får man en fornemmelse af, at Anupama beskæftiger sig med vidt forskellige skalaer, farver og materialer. Fra strandskaller til byer. Men mest bliver man nok bare forvirret.

Man må give sig tid.