En af Danmarks prægtigste haver modtager restaureringsprisen The European Heritage Award af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra. Prisen gives til Fredensborg Slotshave nord for København, der i løbet af de seneste år er blevet restaureret, så natur og kultur går op i en højere enhed. Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fakta Prisen Fredensborg Slotshave får prisen i kategorien ’Bevaring: Arkitektonisk bevaring, renovering, historiske haver og parker, arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger’, som onsdag blev offentliggjort af Europa-Kommissionen og Europa Nostra. Foruden Fredensborg Slotshave er følgende udpeget som vindere i kategorien: Gare Maritime (Bruxelles, Belgien), Vardzia Rock-Cut Complex (Georgien), Haus Am Horn (Weimar, Tyskland), Plaka Bridge (Epirus, Grækenland), 18 Ormond Quay Upper (Dublin, Irland), Trækirke i Urși Village (Vâlcea County, Rumænien), Besòs Vandtårn (Barcelona, Spanien) og Mas de Burot (Els Ports Natural Park, Spanien). Vis mere

Fredensborg Slot og Slotshave blev grundlagt i 1720’erne og omlagt i 1760’erne af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin. Han hentede inspiration i den franske solkonge Ludvig den 14.s have ved Versailles uden for Paris. Slotshaven i Fredensborg blev udstyret med skulpturer af den danske billedhugger Johannes Wiedewelt og udgjorde et prægtigt havekunstværk, hvor slot, havekunst og billedkunst fremstod som en enestående helhed.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har stået for havens restaurering, hvor man nu kan opleve lange alleer med lindetræer og kastanjer, 90 nyhuggede skulpturer i sandsten og marmor samt genskabelsen af Brede Allé med intet mindre end 258 lindetræer.

Foto: Thomas Rahbek (Pr)

Fredensborg Slotshave er Danmarks største og fineste barokhave, og hæderen er tildelt i kategorien ’Bevarelse af kulturarv’ for den langsigtede restaurering, hvor der har været fokus på at restaurere og genskabe haven, så den står lige så smukt, som den blev udtænkt i 1700-tallet.