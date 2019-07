5 hjerter til prægtigt værk om Fredensborg Slot: Og det er dronningen, der står for indretningen

Ligesom Fredensborg Slot er en skattekiste af stilarter, tapeter, malerier og møbler, er ny stor bog om slottet det også. Man bliver aldrig færdig og får pludselig lyst til at have gæster, der også ridser deres navne i ruderne.

Fredenborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik IV i 1722. Dengang kunne man ikke gå på jagt uden at have et sted, hvor man kunne planlægge jagten og fejre dens resultater. Det var tænkt som et beskedent landslot, som kongen havde hentet inspiration til på sine rejser i Italien og Frankrig. Altså noget a la en stor palælignende villa, men det endte som alt andet end beskedent.