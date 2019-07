Alle, der elsker keramik, har fantasier om at finde et loppemarked med den bedste danske keramik, lige så langt øjet rækker. Sådan er det at besøge Sophienholms nye udstilling. Desværre er våde drømme ikke altid gode i virkeligheden.

Jeg tager mig selv i at kigge efter prismærkerne. I receptionen er der linet en hel flok store Kähler-krukker op. Deres glasurer glinser som fed fløde, og deres kurvede former er så lokkende, at jeg får lyst til at undersøge, om jeg har råd til en af dem.