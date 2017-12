Litteraturen er allerede og kan næste år blive en endnu større gevinst for scenekunsten Der er en stigende interesse for at udforske det dramatiske sprog blandt nye forfattere. Forhåbentlig vil teatrene udnytte det oplagte potentiale til at sætte litteraturen på scenen som andet end bogversioneringer og oplæsninger.

I teateråret 2017 var litteraturen uundgåelig på scenerne, og det ser ud til at fortsætte i 2018. Den seneste sæson bød på iscenesættelser af nye danske romaner som Maria Gerhardts ‘Transfervindue’ på Det Kongelige Teater og Stine Pilgaards ‘Min mor siger’ på Husets Teater i København.

Digte blev sat til musik i BaggårdTeatret i Svendborg med Søren Huss’ forestilling over digteren og dramatikeren Bertolt Brechts ‘Svendborgdigte’, ligesom Halfdan Rasmussens digte for tiden bliver det i ‘Noget om helte’ på Nørrebro Teater i København.

Også Tove Ditlevsen sættes der musik til i Sort Samvittigheds ‘Tove! Tove! Tove!’, der genopsættes på Det Kongelige Teater i anledning af forfatterens 100-års fødselsdag.

Og Husets Teater indgik et direkte samarbejde med forlaget Rosinante, der under overskriften Litteratursmagninger »skal præsentere og forene litteratur og scenekunst« med en række skuespilleres oplæsninger af ny dansk litteratur, herunder blandt andet Caroline Albertine Minors noveller ’Velsignelser’ og Ida Holmegaards roman ‘Graceland’.

Den kommende sæson ser på sin side ud til at stå i romaniscenesættelsernes tegn: På Betty Nansen Teatret på Frederiksberg bliver både Peer Hultbergs roman ‘Requiem’ fra 1985 og franske Michel Houellebecqs ‘Underkastelse’ til teater. På Det Kongelige Teater gælder det Klaus Rifbjergs ‘Den kroniske uskyld’ og på Odense Teater Janne Tellers ‘Intet’.

Skuespilleren Claes Bang skal turnere med monologen ‘Ondskaben’, skabt over Jan Guillous roman af samme navn, og på Never Mind Night Club i centrum af København vil man kunne se teatret Republiques stedsspecifikke iscenesættelse af Niels Henning Falk Jensbys debutroman, ‘Techno’, fra sidste år.

Litteraturens svære vej til scenen

Er det et kunstnerisk tilbageslag for teatret, at det i så høj grad henter litteraturens tekster ind på scenen i disse år?

Tit føles teater baseret på romaner og digte som blege efterligninger

Det moderne teaters historie er jo ikke mindst historien om at gå fra at blive betragtet som en litterær undergenre til at hævde scenisk særpræg og selvstændighed. Ligesom det ofte diskuteres i forhold til vægten mellem andre former for adaptationer, dem fra film og tv for eksempel, og ny dramatik og mellem klassikeropsætninger og ny dramatik i teatrenes repertoirer, kunne man måske også få tanken, at litteratur kan være en nem og billig erstatning for nyskreven dramatik.

Og så er der den evige udfordring, som det både fra et dramatisk og et litterært perspektiv er at transportere tekster, der ikke er skrevet til scenen, ind på den.

Litteraturen kan miste meget i den transport. For eksempelvis de store sproglige maskiner, som romaner er, må selvfølgelig forenkles.

Hvor interessant det generelt er at bruge tekst og sprog, der er blevet til i andre sammenhænge end den sceniske selv, afhænger dog altid af, hvor originalt teksten anvendes på scenen.

Men tit føles teater baseret på romaner og digte alligevel som blege efterligninger. Som at få det halve, en forening af det mindst spændende fra begge verdener, og dermed formindskede udgaver af, hvad både litteraturen og teatret kan.

Hvis scenekunsten savner gode historier og godt sprog, er det nok ikke en løsning i sig selv at gøre bøger til teater. Men det gør ikke ideen om at forene litteratur og scenekunst dårlig. Ligesom det heller ikke betyder, at satsningen på det litterære nødvendigvis er omvendt proportional med satsningen på ny dansk dramatik.

For eksempel skriver flere af især de yngre forfattere nemlig også både direkte og indirekte til scenen. Til Det Kongelige Teaters talentudviklingsformat KGL Dansk vol. 3 i december var to ud af de tre repræsenterede dramatikere forfattere: Tine Høeg med forlæg i sin roman ‘Nye rejsende’ og Peter-Clement Woetmann med nyskreven tekst. Sidstnævnte er både digter og husdramatiker på Aarhus Teater, og samme sted debuterede digteren Caspar Eric denne sæson som dramatiker med ‘#amlet’.