Vi spørger tre meningsdannere: Har Catherine Deneuve ret i, at #MeToo er en trussel mod den seksuelle frihed? #MeToo risikerer at udvikle sig til en »heksejagt« på mænd, der forsøger at flirte, og i værste fald skaber bevægelsen nypuritanisme. Det skriver Catherine Deneuve og omkring 100 andre kvinder i et åbent brev til avisen Le Monde, som er blevet debatteret voldsomt siden.

I et åbent brev tirsdag skrev skuespilleren Catherine Deneuve og omkring 100 andre kvindelige franske kunstnere og akademikere, at #MeToo i nogle tilfælde har utilsigtede sideeffekter.

Mænd skal have lov til at ’lægge an’ på kvinder, lød det blandt andet.

30 franske kvinder svarede igen og sammenlignede brevskriverne med »den trættende onkel«, som ikke forstår udviklingen.

Vi har spurgt tre danske meningsdannere.

Kristina Stoltz, forfatter:

Kristina Stoltz. Foto: Foto: Morten Germund

»Nej det synes jeg ikke. Men det kommer meget an på, hvordan bevægelsen udvikler sig. Og hvis den udvikler sig i de lejre, som vi er godt i gang med at skabe, hvor man på den ene side taler om nypuritanisme og kalder tilhængerne af #MeToo for militante, mandehadende feminister og på den anden side vil have samtykkeerklæringer inden sex, og i øvrigt mener at vi slet ikke må komme hinanden ved – så synes jeg, det er en tragedie«.

»Det er ærgerligt, at vi er nået et sted hen, hvor et indlæg som dette bliver brænde på det bål, der hedder: Nu skal vi lukke ned igen og bare fortsætte, som vi plejer. Vi skal ikke fortsætte, som vi plejer, men jeg synes fandeme heller ikke, vi skal have samtykkeerklæringer. Vi skal anerkende, at der er et spil og en leg mellem kønnene. Men det er ikke ensbetydende med, at man behøver at krænke nogen. Hvorfor kan vi ikke nå et sted hen, hvor vi kan tale om at respektere hinandens grænser, uden at vi dermed går ind for nypuritanisme?«.

»Det er afgørende at få flere nuancerede stemmer ind i debatten, så det ikke ender i en skyttegravskrig mellem ekstreme synspunkter. Det vinder både mænd og kvinder rigtig meget ved«.

Christian Groes, antropolog og kønsforsker:

Christian Groes. Foto: Matthis Kleeb Solheim

»#MeToo har skabt en bølge af delte erfaringer om grænseoverskridende adfærd – og der er jo stor forskel på at dele erfaringer og på at ville indskrænke nogens frihed. Hvis frihed handler om, at man gør noget, som er imod andres vilje, er det så seksuel frihed? De har måske fået frihedsbegrebet lidt galt i halsen«.

»Det er væsentligt at huske på, at nogle af dem herhjemme, der kæmper for seksuel frigørelse og kvinders seksuelle autonomi, eksempelvis Girl Squad (en feministisk gruppe bestående af Nikita Klæstrup, Louise Kjølsen og Ekaterina Krarup Andersen, red.), også har bakket op om #MeToo«.

»Måske frygter de franske kvinder, at #MeToo udvikler sig fra at handle om kvinders personlige erfaringer og at bryde tabuer til at blive en mere generel kamp om ord og symboler. Om det sker afhænger af udviklingen af #MeToo, men jeg tror, de franske kvinders bekymring for, at #MeToo bliver en puritansk bevægelse, er overdrevet«.

»Herhjemme så vi en debat om, hvorvidt fodboldlandsholdet måtte råbe ’store patter’, men det ser jeg som en enlig svale. De puritanske tendenser har været der i mange år, og jeg har ved Gud argumenteret imod puritanismen, men jeg kan bare ikke se den i #MeToo-kampagnen«.