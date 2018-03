Skuespiller Anton Hjejle: »Korarbejde kan bare ... Nu ved jeg ikke, om jeg tror på Gud, men det kontakter noget i mennesket, som tenderer noget overnaturligt«

Musik

Matti Bye

Kulturforbrugeren Anton Hjejle er født i 1982. Skuespillerstuderende ved den Danske Scenekunstskole i København. Har bl.a. medvirket i tv-serierne 'Bedrag' og 'Manden med de gyldne ører'. Aktuel i en af hovedrollerne i serien 'Liberty' på DR.

»I forbindelse med mit arbejde bruger jeg stemningsmusik til at sætte en tone an, som kan vække genklang i det indre. Og det gør jeg i virkeligheden også, når jeg bare går på gaden. Lige for tiden hører jeg Matti Bye, en svensk komponist, hvis musik er meget melankolsk. Og det er egentlig et godt spørgsmål, hvorfor jeg render rundt og hører sådan noget. Det kan være, at det passer godt til den bidende frost og blå himmel? Så kan jeg gå der i min egen verden og drømme mig væk eller dykke ind i mit sind. Musik, der kan skabe stemninger, og som kan være underlægningsmusik til ens liv, det gør livet en smule mere eventyrligt. Og så må vi se, om det ender godt«.

Teater

’Hospitalet’ og ’Riget’

»Der er især to forestillinger, jeg glæder mig til, og sjovt nok er de begge to hospitalsforestillinger. Ja, det er simpelthen hospitaler, vi skal dykke ind i for tiden – hvilket måske er meget aktuelt. Den ene er ’Hospitalet’ på Sort/Hvid, der giver et indblik i, hvordan det står til på et dansk hospital. Så vidt jeg har forstået, er det en absurd komedie. Det er jeg ret spændt på. Og til april er der jo premiere på Lars von Triers ’Riget’ på Det Kongelige Teater. Jeg er spændt på at se, hvad de gør ved sådan en mastodont og klassiker, og hvordan de oversætter den til scenen. Men lur mig, om det ikke ender godt og forhåbentlig bliver meget uhyggeligt. Jeg kan kun forestille mig, at det bliver megacreepy og noieren«.

Bøger

Ingmar Bergman: ’Persona’

»Jeg er i fuld gang med ’Persona’ af Ingmar Bergman, hans manuskriptoplæg til filmen af samme navn. Det er en virkelig interessant bog, der handler om skuespilleren Elisabet Vogler, som efter en forestilling bliver stum. Hun bliver herefter passet af en sygeplejerske. De tager i sommerhus, og så følger den vilde fortælling om, hvordan to mennesker måske smelter sammen, og spørgsmålet om hvem vi egentlig er, og hvordan andre ser på os. Det er en meget syret og fascinerende fortælling, som også har nogle fantastiske beskrivelser af vejr og vind«.

Koncerter

DR PigeKoret i Koncerthuset

»I mit hjem er vi store fans af DR PigeKoret, så for nylig købte min roomie billetter til en koncert i april. Det er igen noget med stemningen, jeg kan lide, og sådan et kor kan virkelig vælte dig bagover. Jeg bliver nok nødt til at have en boks Kleenex med, for der kommer til at være et vandfald af tårer – så måske skal jeg også huske skiftetøj. Korarbejde kan bare ... Nu ved jeg ikke, om jeg tror på Gud, men det kontakter noget i mennesket, som tenderer noget overnaturligt«.

Film

’Unge Astrid’

»Jeg har lige været til filmfestivalen i Berlin, og alle talte om ’Unge Astrid’, der kommer til december. Det er en film om Astrid Lindgrens ungdom, som jeg fandeme er spændt på. Wow, hvor vil man gerne have et indblik i en så vild forfatters liv«.

Tv-serier

’Idioten’

»På Ekkos hjemmeside ligger serien ’Idioten’ af Mads Riisom. Den er lavet på et lille budget og virkelig meget goodwill. Og den er pissefed. Det er en absurd komedieserie om en pædagogmedhjælper, der får job i en institution, og med det samme mærker man, at der er et eller andet, som er fuldstændig off. Der er både rørende karakterer og usympatiske mennesker, som agerer i verden på en måde, så man tænker: »Det er simpelthen løgn, det her«. Når jeg ser den, sidder jeg flere gange og krummer tæer. Men det er virkelig bevis på, at man kan komme langt med en stærk og god vilje«.