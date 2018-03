Statistiske forudsigelser: Og vinderen af det store Oscar-ræs er ... ’The Shape of Water’

Der var engang, hvor dele af filmkulturen snobbede over Oscar – som det store mainstreamshow, hvor de mest cellosuppede filmatiseringer af romanforlæg blev hyldet. Sådan er det ikke længere.

Dels fordi Oscar har rykket sig en smule: Det hele går ikke bare til årets ’Titanic’, men kunstnerisk anerkendte filmskabere som Coen-brødrene, Alejandro Innaritu og selv Martin Scorsese kan nu få en Oscar – og afroamerikanske film om homoseksualitet kan rent faktisk vinde.

Hvis du læser med her, så giver vi dig en god chance for at havne med håneretten eller den gode gevinst, hvis du indgår væddemål

Og dels har tiden ændret sig – så vi i højere grad omfavner og taler om Oscar for det, det også er: en sportsbegivenhed; en slags filmens Superbowl, hvor vi ikke så meget diskuterer filmens kvalitet – om hvem der burde vinde eller være inkluderet i det fine selskab, men hvem der mon har det, der skal til for at vinde ud fra spillets gældende regler. Hvem formår at føre pr-kampagne, time sin premiere og undgå skandaler og vinde ræset – the Oscar race. Og i god amerikansk sportsånd gør det Oscar til et statistisk supershow med alt, hvad dertil hører i den tradition af taljonglører, sølvpapirshat-teoretikere og skruppelløse bookmakere, der regner på, om musicals gør sig særligt godt i skudår (det gør de ikke), eller om det historisk set har været en fordel, at den mandlige hovedrolle har korthårsfrisure (det har det).

Her spiller vi lidt med. Vi tilsidesætter, at Kim Skotte synes, det ville være spændende, hvis Greta Gerwig vandt instruktørprisen som blot den anden kvinde i filmhistorien. At Politiken har givet ’Call Me by Your Name’ fremragende anmeldelser osv. – og fokuserer blot på den del af spillet, der handler om, hvem der mon vinder. Og hvis du læser med her, så giver vi dig en god chance for at havne med håneretten eller den gode gevinst, hvis du indgår væddemål.

Politikens Kim Skotte tager forskud på årets oscarshow og lægger hovedet på blokken i de tungeste kategorier. Kilde: Politiken / Kim Skotte / Producer: Henrik Haupt

Statistikken er ret klar: Hvis man ser på, hvilke film der har vundet siden det første Oscar-show i 1929, så går hovedprisen som årets bedste film til et drama instrueret af en hvid mand på 44 år, der har en mand i hovedrollen, hvilket skulle tale stærkt for Christopher Nolans ’Dunkirk’ og P.T. Andersons ’Phantom Thread’ og hårdt imod både ’The Shape of Water’ og ’Lady Bird’, hvis det ikke var, fordi Oscar var begyndt at ændre sig.

De seneste år er der sket noget underligt: Sidste års Oscar-vinder, ’Moonlight’, med afroamerikansk cast og homoseksuelt tema, kunne næppe have vundet ti år tidligere. Og inden for de seneste ti år har to sorte instruktører, en mexicaner, en kvinde og endda en franskmand med en stumfilm hjemtaget hovedprisen. Det kan muligvis skyldes, at man har ændret reglerne for spillet en smule.

Frem til 2009 var der nomineret fem film i Bedste film-kategorien, i år er der ni. Og siden 2010 har man ændret stemmesystemet i Bedste film-kategorien – fra simpelt flertalssystem (hvor alle stemmer på den ene film, de ønsker vinder), til det præferentielle stemmesystem (hvor medlemmerne vægter alle de nominerede film og dernæst sorteres stemmesedlerne i stakke, efter hvilken film medlemmet vægter højest. Stemmerne på den film, der får færrest topplaceringer, redistribueres, så andenprioriteten bliver førsteprioritet. Sådan fortsætter man, indtil én film har 51 procent af stemmerne).

Derudover inviterede akademiet i 2016, efter den kritiske #OscarSoWhite-kampagne, 1.500 nye medlemmer ind – primært yngre kvinder og mænd med minoritetsbaggrund.

Oscar-ræset

Så i disse skiftende tider, med nye regler og uberegnelig politiske kastevinde som #MeToo- og #BlackLivesMatter, hvordan skal man så regne det hele ud? Vi har forsøgt ved at snævre det statistiske felt ind og fokusere på de seneste 20 års vindere og spore deres succes i Oscar-ræset. Hvad er det, Oscar-ræset? Ja, det er en udefinerbar periode fra sommer og frem til Oscar-showet, hvor filmstudierne fører kampagne for deres film. De planlægger de bedste premieredatoer, sætter ind med pr-kampagner og planter skandalehistorier om modstanderne i medierne. Det er den nu berygtede Harvey Weinstein, der har perfektioneret dette ræs. Siden 1929 er det de store filmstudier, der har scoret Oscar-priserne, mest markant studiet Columbia Pictures, men i nyere tid er det Weinsteins Miramax, der har ført an. Weinstein bragte indiefilmene ind i Oscar-varmen ved at anerkende, at det krævede en særlig veltimet indsats at få Quentin Tarantinos og Gus van Sants film til at konkurrere med og vinde over den traditionelle Hollywood-basker med større budgetter. Han gjorde det ved målrettet at overbevise Oscar-akademiets medlemmer om at stemme på sine film og føre pr-guerilla-kampagner, der satte ind på de rigtige tidspunkter. Det gør alle så nu. Og det er det ræs, som filmeksperter og bookmakere følger nøje.

Statistisk set er den bedste måde at studere Oscar-ræset på at følge de største engelsksprogede filmpriser i sæsonen op til Oscar. Begyndende fra Producers Guild of American Award den 20. november og frem til de markante prisuddelinger i januar og februar, senest den britiske Bafta 18. februar. Her ses de nominerede films kampform så at sige – og det er den bedste måde at vurdere deres vinderchancer på.

I skemaet til højre ses udregningen for hovedkategorien Bedste film, hvor de forskellige filmpriser i Oscar-sæsonen får en vægtning i modellen svarende til, hvor ofte de har givet deres hovedpris til den senere Oscar-vinder, så hvis den vægtige pris Screen Actors Guild of America, med sine 100.000 medlemmer, de seneste 20 år 11 gange har givet sin pris til den film, der senere modtager årets Oscar, så modtager den nominerede film i år 11 point i vores model. På den måde kan vi statistisk sammenligne årets forløb og forudsige, hvem der vil vinde på søndag, natten til mandag dansk tid. Og modellen taler sit tydelige sprog: Statistisk set bliver det et kapløb mellem Guillermo del Toros ’The Shape of Water’ og Martin McDonaghs ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.