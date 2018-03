Karl Wagner er i dag 56 år, en voksen mand med det samme rødbrune hår, han havde som ung.

»Jeg tror, at folk tit bagatelliserer seksuelle overgreb, fordi de ikke forstår skadens omfang«, siger Karl Wagner, der har levet i næsten 40 år med konsekvenserne af de gentagne seksuelle overgreb, han fortæller, at Lasse Nielsen udsatte ham.

»Den skade, der er sket, forsvinder ikke af sig selv med tiden og kan ikke medicineres væk. Den æder én op indefra, indtil man får sat ord på det, man er blevet udsat for, og placerer skylden der, hvor den hører til: hos krænkeren. Det handler ikke om at få hævn, for jeg tror ikke på, at hævn kan hele noget som helst. Det handler om at få fred med sig selv«, siger han i dag.

Da han kontaktede Politiken i 2016, var det, fordi han frygtede, at Lasse Nielsen fortsat forgreb sig på drenge i forbindelse med sine nye film.

Trygge forældre

Lasse Nielsen begyndte at instruere kortfilm med danske børn i 2014. Politiken har talt med de fleste forældre til de børn, der medvirker i filmene. Flere var bekendt med anklagerne mod instruktøren om seksuelle krænkelser, men hæftede sig ved, at Lasse Nielsen ikke er dømt for overgreb.

»Jeg havde godt hørt rygterne, og jeg tjekkede Lasse Nielsen rimelig grundigt, inden jeg gav min søn lov til at være med i ’Dragen’«, siger Marianne Brix, som er mor til den dreng, der i udseende ligner Karl Wagner som ung.

Hun læste blandt andet Anders Lund Madsens beskyldninger fra 2008. Og da hun opdagede, at sexologen Bent Petersen var til stede under filmoptagelserne, lavede hun også et baggrundstjek på ham. Bent Petersen har flere gange udtalt i medierne, at børn ikke tager skade af at have seksuelle forhold til voksne. En holdning, han også tidligere har fremsat, i bogen ’Forbrydelse uden offer: en bog om pædofili’.

»Jeg var da lidt bekymret over, hvad en person med hans ry – kombineret med Lasses ry – havde at gøre på settet«, siger Marianne Brix.

Det, der i sidste ende gjorde hende tryg, var, at den anerkendte filmproducent Steen Herdel var produktionsleder på ’Dragen’.

I 1970’erne producerede Herdel alle Lasse Nielsens film, og han blev siden en kendt figur i den danske filmbranche. Han stod blandt andet bag Bille Augusts prisvindende film ’Honningmåne’ og publikumshittet ’I Kina spiser de hunde’. Steen Herdel har ramt pensionsalderen, men er stadig et respekteret navn i film- og tv-branchen. Hvis han ville lægge ansigt til ’Dragen’, måtte det være en anstændig produktion, tænkte Marianne Brix. Alligevel havde hun sine tvivl om, hvorvidt hun ville overlade sin 14-årige søn til filmholdet. Blandt andet var det handlingsreferat, hun havde fået tilsendt, meget vagt og tvetydigt, når det kom til den spirende kærlighed mellem de to drenge.

Hun skrev derfor en mail til Steen Herdel, hvor hun på grund af sin søns unge alder bad ham forholde sig til en række konkrete spørgsmål:

»Forventes det, at min søn skal være nøgen i løbet af optagelserne? Er der tæt kropslig kontakt og/eller tydeligt udtrykt seksualitet i filmen mellem de to unge knægte? (...) På hvilken måde kommer det så til udtryk i filmen for de to unge – hvordan bliver det visualiseret?«, skrev hun blandt andet.

Steen Herdels svar kom prompte:

»Sikke en masse spørgsmål! (...) Jeg lover dig at passe på din dreng, som var han min egen søn. Jeg har arbejdet med børn i alle aldre hele mit professionelle liv og har kun det bedste ry herfor. Den sidste film, Lasse lavede, havde en medvirkende – en dreng på 15 år. Han skriver stadig med Lasse og takker ham for en fantastisk oplevelse. Jeg garanterer for, at det bliver en god og tryg oplevelse for din søn«.

Jørgen Niclasen er far til drengen, som Steen Herdel omtaler. Han bekræfter, at optagelserne var en god oplevelse for hans søn. Filmen, drengen medvirkede i, hedder ’Happy Birthday’ og handler om en teenager, der spændt venter på sin 15-års fødselsdag, så han kan have sex med sin voksne nabo. Filmen slutter med, at hovedkarakteren på sin fødselsdag åbner døren for naboen, udelukkende iført bukser og slips.

Efterfølgende fik Jørgen Niclasens søn tilbudt en rolle i en ny kortfilm, der var en fortsættelse af historien fra ’Happy Birthday’. Men Jørgen Niclasen besluttede, at hans søn ikke skulle medvirke i filmen.

»Manuskriptet var alt for intimt for en dreng på hans alder. Han skulle vågne op nøgen i en seng ved siden af en voksen mand. Det brød jeg mig ikke om. Der var også andre scener, som var alt for sexificerede. Det var over grænsen«.

Jørgen Niclasen fortæller, at hans søn i begyndelsen blev vred over forældrenes beslutning.

»Han mente, at det jo bare var skuespil, men jeg tror, at han efterfølgende godt kunne forstå vores argumentation«.

Faren oplevede filmholdet som forstående, da han sagde fra. Den nye film blev aldrig indspillet.

Marianne Brix besluttede efter flere telefonsamtaler med Steen Herdel, at hendes søn gerne måtte medvirke i ’Dragen’. Hun fandt Herdels svar grundige og betryggende. Desuden var hun selv til stede på settet under alle optagelserne for at passe på sin søn.

For drengen blev det en positiv oplevelse at medvirke i ’Dragen’. Det samme gør sig gældende for de unge, som er skuespillere i ’Legen’. Ifølge deres forældre har ingen af de unge oplevet nogen form for grænseoverskridende adfærd under optagelserne.

Flere forældre nævner, at det gjorde dem trygge, at Steen Herdel var involveret i produktionen og havde ansvaret for børnene.

»Jeg så ingen grund til bekymring, da Steen Herdel og flere andre, der er respekterede navne i branchen, var involveret i projektet«, siger Christine Svendsen, hvis datter spillede med i ’Legen’. Hun fortæller, at der blev gjort meget for, at børnene skulle føle sig trygge og have det hyggeligt.

»Desuden var det en kvindelig skuespiller, der stod for kontakten med børnene og var med ude på optagelserne, og vi blev budt på kaffe og en hyggesludder, når vi kom og hentede ungerne. Med andre ord, der var ikke noget som helst, der kunne vække mistanke«.

Anne Katrine Lindinger har svært ved at genkende billedet af Lasse Nielsen som potentiel krænker. Hendes søn har medvirket i Lasse Nielsens seneste 3 film, og både hun og drengen har gennem årene fået et venskabeligt forhold til instruktøren. De kender Lasse Nielsen som en venlig ældre mand med en stor passion for film, som er inspireret af hans egen opvækst som homoseksuel dreng i 1960’erne.

»Inden jeg gav min søn lov til at være med i filmene, sikrede jeg mig, at han blev godt og professionelt behandlet. Selvfølgelig gjorde det indtryk på mig at læse Anders Lund Madsens anklager på nettet. Men jeg ved også, at man ikke skal tage alt, som står i medierne, for gode varer. Jeg håber ikke, at denne sag bliver blæst ud af proportioner«, siger hun.

En far blev dog bekymret, da optagelserne var i hus. Hans barn havde medvirket i ’Legen’ og havde været glad for det. Faren vil ikke have sit navn i avisen, fordi han er nervøs for, at hans udtalelser kan skade barnets muligheder for at få roller i filmbranchen.

Han havde egentlig ikke noget at udsætte på selve ’Legen’.

»Men da jeg så plakaten til filmen, var der flere ting, som jeg syntes var mærkelige«, siger han.

På plakaten ser man en lyshåret 11-årig dreng i bar overkrop holde et billede af filmens øvrige medvirkende. Samtidig undrede faren sig over, at filmen var finansieret af en amerikansk producent med adresse i Asien – Gerry Herman.

»Hvad vil en producent som ham med en kortfilm fra Danmark? Det var også atypisk, at han havde finansieret det hele. Normalt er der støtte forskellige steder fra. Og det virkede ikke, som om filmen skulle sælges. Det kan godt være, at jeg er en forælder, der ser kriminalitet overalt. Men der foregår nogle ting derude, som man skal holde øje med. Denne film var måske lige på kanten. Jeg håber ikke, at den bliver solgt som softporn et sted ude på nettet«.

Opsøger medvirkende i Thailand

Tilbage i januar 2017 i Cinematekets forhal – efter at kortfilmen ’Legen’ er blevet vist de to gange, og Steen Herdel og Lasse Nielsen har uddelt rosende ord til de unge skuespillere – møder vi instruktøren.

Forinden har vi bedt Lasse Nielsen om et interview. I en indledende samtale over Skype siger instruktøren først, at han gerne vil stille op til et interview, på den betingelse at vi ikke stiller personlige spørgsmål eller spørger ind til de anklager, Anders Lund Madsen rejste mod ham i kronikken i 2008. Men senere trækker instruktøren også det tilbud tilbage. Til gengæld er vi velkomne til premieren på ’Legen’.

Efter visningen af filmen i Cinemateket understreger også den amerikanske pengemand og producent Gerry Herman, at Lasse Nielsen ikke vil udtale sig.

Amerikaneren siger, at Lasse Nielsen har været meget påvirket af Anders Lund Madsens anklager i 2008.

»Hele 30-års jubilæet for ’Du er ikke alene’ blev ødelagt, fordi folk ikke talte om andet end den kronik«.

Amerikaneren tilføjer, at han ikke kan forstå, hvorfor vi interesserer os for den gamle sag.

»Det var 70’erne. Lasse er en anden i dag«.