Filmfolk fralægger sig ansvar for overgreb mod mindreårige skuespillere Ingen af de filmfolk, der arbejdede sammen med Lasse Nielsen og Ernst Johansen, mener, at de havde ansvar for at vide, at de to instruktører forgreb sig på mindreårige skuespillere.

De voksne filmfolk bag nogle af 70’ernes mest ikoniske ungdomsfilm fralægger sig ansvaret for, at instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen kunne slippe af sted med seksuelle overgreb på en række mindreårige børneskuespillere.

»Det føler jeg ikke, jeg havde ansvar for«, siger blandt andre Ib Tardini, der var produktionsleder på Lasse Nielsens to første film.

Udmeldingerne kommer, som følge af at Politiken tirsdag indledte en artikelserie, hvor 22 mænd og kvinder fortæller, at Lasse Nielsen og Ernst Johansen krænkede dem seksuelt før, under og efter indspilningerne til fire spillefilm fra 1975 til 1979. Spillefilm, der var banebrydende for dansk ungdomsfilm.

Ifølge Dansk Filminstituts daværende direktør, Finn Aabye, lå det formelle ansvar for børnene hos producenten. Han slår fast, at DFI aldrig gav penge direkte til Lasse Nielsen eller Ernst Johansen, men til producenten, Steen Herdel. Derfor mener han også, at det er ham, der har ansvaret.

Spørger man, hvorfor det ikke havde betydning, at Ernst Johansen var dømt for seksuelt misbrug af børn, er svaret, at der »overhovedet ingen retningslinjer var for at tjekke dem, der søgte støtte«.

Steen Herdel, der producerede ’Lad os være’, ’Måske ku’ vi’, ’Du er ikke alene’ og ’Krigernes børn’ mener ikke, at han svigtede sit ansvar i sin tid.

»Hvis Lasse har lavet nogle ting uden om filmene, synes jeg, det er forkert. Men jeg kan ikke gøre andet end at fordømme det kraftigt. Det er meget dårlig opdragelse at røre ved andre, uden at man har en aftale om det. Om det er et klask bagi eller hvad, er det fuldstændig utilladeligt«.

Vi taler om børn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, mens de var engageret i film, du har produceret.

»Ja. Og i det øjeblik man har en status, som en lærer har over for elever, har man jo et ekstra stort ansvar«, siger han.

»Det var bare overgreb, ikke?«

Steen Herdel udtaler, at Lasse Nielsen bevidst lod være med at deltage i de fester, der blev holdt i forbindelse med indspilningerne til de film, han lavede. Det var »brandfarligt« og »for risikabelt«, når folk var fulde. I 2008 er Herdel i Information citeret for at være klar over, at Lasse Nielsen kunne lide drenge, men at han troede, han var professionel. Selv med den viden mener Steen Herdel dog stadig ikke, at han har forsømt sit ansvar.

Har du ikke et ansvar, når det er sket under indspilningerne af dine film?

»Når børnene har været under mine vinger, har der aldrig været noget. Men jeg kan ikke vide, hvad folk foretager sig i weekenderne. Du kan jo ikke give garantier for alting her i verden«, siger han.

Steen Herdel har også svært ved at tro, at særligt de misbrugte drenge stadig er påvirket af episoderne med Lasse Nielsen.

»Jeg vil tro, de har været ude for andre ting også. Jeg kan ikke forstå, at man kan blive så rystet over sådan en oplevelse, så det påvirker en hele livet. Drengene er jo ikke blevet voldtaget. Det har bare været overgreb, ikke?«, spørger han.

Steen Herdel har lavet film med Lasse Nielsen helt frem til 2016, men har nu »mistet lysten« til at lave film med ham i fremtiden. Det er dog af »andre årsager«.

Andre, der var med på filmholdene, mener heller ikke, at de har svigtet deres ansvar. Sexologisk psykolog Bent Petersen – der i offentligheden har talt positivt om pædofili – var konsulent og skrev manuskripter sammen med Lasse Nielsen. Han vil slet ikke udtale sig til Politiken.

Ib Tardini var produktionsleder på ’Lad os være’ og ’Måske ku’ vi’. Han oplevede ofte, at unge skuespillere var sammen med voksne i 1970’erne, men siger, at det var fyringsgrund på hans film. Han bemærkede særligt under optagelserne af ’Måske ku’ vi’, at Lasse Nielsen var »virkelig fascineret af den mandlige hovedrolle«, men han tænkte aldrig, at det blev til overgreb.