Ekspert: Seksuelt krænkede børn lider i samme grad som torturofre Når sexkrænkelser sker på et bestemt udviklingstrin, ødelægger det børn i samme grad som folk, der bliver udsat for tortur.

Fire ud af fem børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser, udvikler posttraumatisk stress, ptsd.

Det viser et studie fra Center for seksuelt misbrugte.

Professor i psykotraumatologi Ask Elklit har været med til at undersøge de mange krænkede, der er med i undersøgelsen.

»Sammenlignet med flygtninge og soldater er det her meget højere. Det ligger på niveau med det, vi ser hos torturofre«, siger han.

Politiken afdækker i disse dage, hvordan to danske filminstruktører ifølge en række tidligere børneskuespillere fra 1970’erne misbrugte deres position og deres forhold til børnene til at opnå seksuelle ydelser. Og det er særligt i de tilfælde, hvor børn er blevet seksuelt krænket af folk, de kender og stoler på, at det kan tage mange år at erkende, at de har været udsat for et traume.

Det har noget at gøre med det udviklingstrin, de bliver krænket på, forklarer Ask Elklit.

»Indtil mennesker kommer forbi teenageårene, er deres forældre og forældrelignende voksne de bedste i verden. Kærligheden og loyaliteten til voksne er generelt stor. Oplever man overgreb i den her periode, vil man derfor typisk give sig selv skylden. Det bliver man som barn nødt til for at kunne opretholde illusionen om, at de voksne er beskyttere«, siger han.

»Børnene bliver ved med at bagatellisere krænkelserne over for sig selv, og derfor er det først mange år senere, det for alvor viser sig som det, vi kalder en senfølgevirkning«, siger han.

Usikkerhed om skyld

Hos Red Barnet oplever man, at mange stadig har en forestilling om, at børn, der udsættes for overgreb, bliver kidnappet af en fremmed person og voldtaget.

Men det er undtagelsen. Ofte bruger voksne det, man kalder ’grooming’. En metode, der ifølge Red Barnets ekspert på området vold og seksuelle overgreb mod børn, Kuno Sørensen, er med til at skubbe barnets seksuelle grænser.

»I de fleste tilfælde kender barnet den voksne i forvejen, eller også er det en relation, den voksne opbygger over tid. Ved at være en sød, rar og omsorgsfuld voksen tager krænkeren en forældrerolle på sig og gør barnet trygt«, forklarer han.

Når barnet først er trygt, kan den voksne lettere stille krav og skubbe barnets grænser.

»Det kan lykkes, fordi barnet har svært ved at forstå, at det ikke skal give noget tilbage, når nu den voksne er så rar«, siger han.

Børnene bliver usikre på, hvad der er okay, og om de har ret til at sige fra

Samtidig er barnet hele tiden bevidst om, at den voksne er fysisk større og stærkere.

Ofte handler grooming om, at barnet gennem en længere psykologisk proces bliver lokket med udsigt til noget, krænkeren har lagt mærke til er vigtigt for barnet.

Det kan være særstatus i familien, en særlig plads på fodboldholdet eller en stor rolle i en kommende film.

Langsomt bliver der skabt et afhængighedsforhold, hvor barnet vænner sig til kærligheden og omsorgen og samtidig kommer i en situation, hvor man kan miste anseelsen på fodboldholdet eller hovedrollen i den nye film.

»Det handler om forvirring omkring, hvad der foregår. Børnene bliver usikre på, hvad der er okay, og om de har ret til at sige fra. Også fordi de ofte er seksuelt uerfarne«, siger Kuno Sørensen.

Samtidig er den voksne også nødt til at skubbe sine egne grænser langsomt.

»De ved udmærket godt, at det er strafbart. De laver det, man kalder en kognitiv forvrængning, hvor de prøver at overbevise sig selv om, at det er i orden. At børnene kan lide det. De stritter jo ikke imod. I mange tilfælde får drengene jo også erektion, hvilket krænkeren igen bruger til at bekræfte det, de gør«, siger Kuno Sørensen.

De forsøger således at gøre det til noget, børnene ønsker. Ansvaret bliver børnenes, og ofte hører Red Barnet fra krænkerne, at børnene gerne vil selv, og at børnene jo bare kan lade være med at komme.

Står det til professor i psykotraumatologi Ask Elklit, bør psykiatrien blive bedre til hurtigere at spørge ind til specifikke traumer, så de berørte kan få den rigtige hjælp hurtigere.