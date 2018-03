Fakta

Queen Mary

Mary Thomas anførte i 1878 sammen med tre andre queens en opstand mod hvide plantageejere i Dansk Vestindien. Queens var en hædersbetegnelse for magtfulde kvinder på plantagerne.

I 1878 havde livet for sorte landarbejdere i Dansk Vestindien ikke forbedret sig synderligt siden slaveriets ophør i 1848. Under opstanden ’Fireburn’ brændte 50 plantager og halvdelen af Frederiksted by på Sankt Croix ned. Mindst 100 sorte arbejdere og tre europæere døde.

Queen Mary og de tre andre queens blev sendt til det danske kvindefængsel på Christianshavn, hvor de sad fængslet indtil 1887. Derefter afsonede de resten af deres livstidsdomme på Sankt Croix. Queen Mary er en historisk heltinde på De Amerikanske Jomfruøer i dag.

Kilde: Rigsarkivet og historiker Albert Scherfig.

