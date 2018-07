Klumme: Søvnløshedens djævletimer ligger mellem klokken 2 og 5 Det skulle være godt for næsten alt, men rigtig mange har svært ved at sove. En række af Politikens kulturjournalister reflekterer over søvnproblemer. Her Dorte Hygum Sørensen om overgangsalderens indhug i søvnen.

Som løsnede, skarpe flager af lak fra et krakeleret karosseri hvirvler tankerne rundt. Uden retning, uden formål og ude af stand til at gå væk, selv om jeg beder dem om det og minder dem om, at jeg ikke har inviteret dem, at de også dukkede uanmeldt op forrige nat, og at jeg i øvrigt skal i gang med en ny dag om fire en halv time.

Snart fire ...

»I wander all night in my vision«, skrev Walt Whitman i digtet ’The Sleepers’. »Bending with open eyes over the shut eyes of sleepers«. Tilsyneladende sover alle andre i bygningen, hvor jeg bor. Både voksne, børn og katte. Selv duerne, der har bygget rede under taget, er gået til ro, og det samme er jeg, men jeg kan ikke sove, og det får de nytteløse tankespiraler en fest ud af.

Du har jo sovet, griner de hånligt, troldtankerne, vel vidende, at småklatter af søvn mellem 22.30 og 2 overhovedet ikke var nok. Hvorefter de fortsætter med katastrofespørgsmål: Hvad nu hvis den ene eller den anden af mine børn ikke har det godt? Hvad nu hvis jeg knækker en tand og ikke har råd til at få den repareret? Eller hvad nu hvis jeg faktisk falder i søvn, men er så udmattet, at kroppen giver op, og jeg ikke vågner igen?

Sådan kan tanker drille her i søvnløshedens djævletimer mellem 2 og 5, som mange kunstnere har bearbejdet i digte, billeder, sange og film. Colette, F. Scott Fitzgerald, Marcel Proust og Emily Brontë er bare få af mange søvnløse forfattere, der har sat ord på lidelsen. Stephen King har døbt en af sine bøger ’Insomnia’. Andy Warhol lavede filmen ’Sleep’. Og Patsy Cline gjorde ’Walking After Midnight’ til et uforglemmeligt soundtrack til søvnløshed.

Nu er der tre timer, til vækkeuret ringer.

Tik tak, tik tak drejer viserne i nætterne i en periode, hvor sovemanglen i mig vist hænger sammen med den drastisk faldende produktion af kvindelige kønshormoner. I hvert fald er søvnløshed sammen med hedestigninger, nattesved og hjertebanken almindelige gener i det, der kaldes overgangsalderen, og hvad er den egentlig overgangen til? Ja, jeg spørger, men jeg ved ikke, om jeg vil have et svar, hvis svaret indebærer flere plagsomt vågne nætter.

Jeg ved, hvad kroppen var, men ikke hvad den bliver på den anden side af hormonforandringerne. Kun håber jeg sådan, at jeg igen får lov til at sove om natten, som jeg gjorde engang.

Og hvis jeg absolut skal ligge vågen, vil jeg foretrække, at det bliver ligesom dengang, jeg var fire år eller seks år og glædede mig så meget til juleaften, at jeg ikke kunne sove af forventning, listede hen til vinduet, åndede varmt på den frosne rude for at tø den op og lukke stjerneskær og lykkeønsker ind. Eller ligesom de gange, hvor forelskelser var årsag til døgnlange anfald af boblende vågenhed, eller som de flydende døgn efter fødslerne, hvor kroppen sørgede for rigelig adrenalin til at afhjælpe søvnunderskuddet.

Både de gange førhen, hvor søvnunderskuddet skyldtes noget godt, og de gange tidligere, hvor jeg blev holdt vågen af en konkret frygt forud for for eksempel en eksamen eller en operation, var der en forståelig årsag til søvnløsheden. Nu er forklaringen sværere at sluge: Jeg kan ikke sove, fordi jeg bliver en anden, men imens er kravene til krop og hjerne de samme som før.