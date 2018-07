Nick Cave ville elskes for meget, da han spillede på Orange

Der var slukket skærm, da The Bad Seeds ulmede op under koncerten på Orange Scene, hvor hovedpersonen ikke så ud til at være dukket op. Ikke for os, der stod så langt fra scenen, at vi først fandt ud af, at krageskikkelsen der i midten, var Nick Cave, da han begyndte at synge:

»You fell from the sky /Crash landed in a field /Near the river Adur«

Sangen er hans håndsrækning ud mod en anden verden, hvor hans søn må befinde sig, efter at han styrtede i døden fra en klippe.

Nick Cave & The Bad Seeds. Orange. Fredag.

Det kunne ligne et forsøg på at gøre den store scene til en introvert seance, men ved omkvædet tonede hans ansigt frem i grove sorthvide kontraster som et stempeltryk i levende live. Som det rockmytologiske ikon, Nick Cave efterhånden er ophøjet eller reduceret til, alt efter om man hører til de disciple, der følger ham blindt eller dem, der synes, at han læner sig op af klicheen om sig selv.

»With my voice, I am calling you«, lød omkvædet, der på albummet er et anliggende mellem Nick Cave og hans søn, men her foran publikum var indledningen på en kurtiseren, der skulle fortsætte koncerten igennem. De gudfrygtige på de forreste rækker lod sig forføre, men lidt længere væk begyndte hidkaldelsen at miste sin effekt, efterhånden som det stod klart, at den rasende punker, goth-fortælleren, dunderpræsten og den mørkeste af croonere lignede og lød som en myte, der efterlignede en mand.

Det var ellers effektfuldt der i begyndelsen med den sorte skærm, hvor han trådte frem og kaldte os hid. Som en åndemager, der ville ophæve skellet mellem hans og vores verden. Men i linjen mellem mig og storskærmen hoppebollede den grønne alien den stakkels ko, der nu på tyvende år, har været en af festivalens maskotter. Lige i hovedet på Nick Cave, mens han kaldte på mig. Og jeg tænkte over, hvordan inderligheden mon ville passe til formatet på Orange Scene, hvis det blev ved sådan her.

Men Nick Cave vil tæt på sit publikum. Helt tæt. I de seneste år har han nærmest smurt sig ind i menneskehavet, når han har optrådt.

Messende læsning

»This is very strange«, mumlede han for sig selv i pausen før næste nummer. »I don’t know how to get down there«. Han kiggede efter nedgange og kunne ikke fortsætte, før han havde fundet en udvej fra isolationen på scenen. Han steg ned, tog en af de fremstrakte hænder i sin, mens en anden kælede kærligt for hans hofte.

Det fik vi at se mange gange under koncerten. Nick Cave båret på hænderne af publikum, mens han lod sig elske, elske, elske. Det blev for meget. Alt for meget, fordi det ikke svarede til den følelse, musikken efterlod os i.

'Do You Love Me' humpede og hakkede afsted, uden at bandet lød som om de kendte hinanden, og Nick Cave sang sig ud i sit eget spor med en stemme, der ikke længere runger af fortidens kraft og her mest af alt mindede om en messende oplæsning ude af sync med musikken.

Foto: Thomas Borberg

Han mimede vreden med tunge bryn, men brød også ud i korte grin mellem sætningerne på 'From Her To Eternity', når nogen fra publikum skreg hysterisk som en Beatles-fan. Og så ned og blev kærtegnet igen.

»This is sexual harrasment in a workplace«, sagde han, da en hånd ramte et kildent sted. Nærmest for sig selv, men vist også henvendt til os andre.