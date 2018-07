Det vildeste, det bedste, det vigtigste og sjoveste: Her er alt det, du gik glip af, mens du lå i sprit på Roskilde

Nå, så gik den ikke længere.

Markerne omkring Roskilde Dyrskueplads ligger halvøde hen, øllen er pillet af hanerne og den i går så festglade provinsby Roskilde Festival nynner med støvrunkne stemmer, at »sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted«, mens de slæber deres rygsække og brankede hylstre hjem mod egne senge.

Og hvad skete der så på den uge, der gik?

En hel del, faktisk.

Her på Politiken lagde vi benhårdt guidende ud med et kort over, hvor risikoen for at ligge i mudder var mindst, i fald det blev møgvejr. Det kan vi konstatere, at det blev det ikke (måske vi skal lave en lignende guide næste år).

Til gengæld er kortet godt at kigge på, nu hvor post-Roskilde-depressionen og fællesskabssavnet sætter ind og du går i gang med at planlægge næste års lejr med kokke/enhjørninge/samba/forlorne tænder-tema.

Til gengæld kan du glæde dig over ikke at skulle ligne en togrøver længere. I hvert fald indtil næste år.

Foto: Thomas Borberg Roskilde Festival Støv. Overalt. Det har fået årets festivalgæster til at gemme ansigterne bag masker og tørklæder. Her er det Sebastian på 25 år fra DK

Årets tørre og blæsende festival fik gæsterne til at maskere sig med tørklæder og støvmasker. Jordstøv er nu ikke så farligt igen, kunne flere kloge hoveder fortælle. Det giver bare sorte bussemænd.

Koncerterne

Det handler om fællesskabet, det handler om at udviske tiden, og det handler om musikken. I år har vores anmeldere været ganske begejstrede.

Danske Saveus åbnede festen fra Orange Scene til 5 hjerter, senere kom årets absolutte hovednavn Eminem samme sted og gav de over 100.000 fremmødte en hitspækket oplevelse, som vores anmelder også mente, var 5 hjerter værd.

Hvis du gerne vil lidt mere i dybden med den blege rapper fra Detroit, så er det her fremragende portræt af manden og projektet det helt rigtige sted at kigge.

Onsdag bød i alt på fire 5-hjertede anmeldelser. De to sidste gik til Nine Inch Nails og Charlotte Gainsbourg.

Foto: Per Lange, Ekstra Bladet

Torsdag måtte vores ellers erklærede Bruno Mars-kritiske anmelder opgive sin tilstræbte negativitet og overgive sig til den funky amerikaner, der fik festivalen til at danse fra start til slut med sit storladne hitparade.

Øv Årets flop PartyNextDoor, Arena, 2 hjerter Black Star, Arena, 2 hjerter Og så var der Joey Bada$$, som vores anmeldere ikke kunne få plads til i programmet, og det var måske godt det samme. I hvert fald, hvis man skal tro vores gode kolleger hos Soundvenue, der giver 1 enkelt stjerne. Måske festivalens værste koncert.

Den dørmandsstore rapper Stormzy er på to år rykket fra festivalens mindste scene til den næststørste, hvor hans vippende rim fik festivalen til at moshpitte som gale. 4 hjerter fra vores anmelder.

Og så gik vores anmelder native sammen med teenagerne til ungdomsidolet Khalid. 5 hjerter.

»Det er en lyd, man instinktivt har lyst til at verfe væk. Som en hidsig hveps fanget i glas, hvis det var David Lynch, der havde bestilt et score til en scene i hakkende fast motion«, sådan indleder vores anmelder sin anmeldelse af Ben Frost. Så skulle man måske tro, at det var en ret ufed oplevelse. Men det var det ikke. 5 hjerter.

Fredag var den helt store hjertedag. Tre gange seks hjerter (til livet) delte vores anmeldere ud. Uheldigvis lå to af koncerterne oven i hinanden. Den newzealandske sanger Marlon Williams gjorde vores anmelder helt blød i knæene med sin gammeldags romantik og vidunderstemme.

Seks.

Samtidig spillede den japanske kultfigur Yasuaki Shimizu på sin saxofon, og det gjorde han så eftertrykkeligt, at folk glemte sig selv og lod sig forføre af saxofonens sladder, som vores anmelder formulerer det.

Seks.

Samphas stemme er ifølge vores anmeldelse blandt tidens bedste, og han brugte den helt optimalt ved sin koncert fredag aften.

Seks.

Foto: Andreas Haubjerg Sampha på Avalon

Sampha på Avalon Foto: Andreas Haubjerg

Hakket under fik David Byrne 5 hjerter for en stærk konceptuel koncert. Nick Cave var vores anmelder ikke helt ekstatisk for. 3 hjerter. Det samme fik Massive Attack for deres natteoptræden på den største scene.

Efter anmelderluftturen fredag så lørdag noget mere lunken ud. Det blev til henholdsvis 4 og 3 hjerter til alt på nær Anderson .Paak & The Free Nationals, der tog pokalen med 5 hjerter.

Gorillaz fik fire hjerter for en fest, der sluttede brat under det sidste nummer, da rapperen Del the funky Homosapien styrtede ud over scenekanten og 1,6 meter ned i en fotograv. Koncerten blev afbrudt. Rapperen kørt på hospitalet, hvor han skal være et stykke tid endnu, men hvorfra han selv skriver på Twitter, at det hele nok skal gå i sidste ende.

Fire fik også C.V. Jørgensen, Peter Sommer, Dua Lipa og flere med dem.

Vi har en opdateret liste over alle vores anmeldelser fra Roskilde. Den er lige her:

Fokus på seksuelle krænkelser

Årets Roskilde Festival kan ikke sige sig fri for problemer med seksuelle overgreb og krænkelser. Mandag anmeldte en kvinde en voldtægt til Midt- og Vestsjællands Politi. Siden er der i løbet af ugen blevet optaget rapport om en række formodede voldtægtsforsøg.

På årets festival har der også være problemer med, at kvinder, der tissede, blev filmet.

Politiken har sat fokus på problemet med voldtægter og seksuelle krænkelser på Roskilde Festival med en række interview med personer, der selv har været udsat for overgreb.

Louise Gammelgaard oplevede en gruppevoldtægt på festivalen for to år siden, og 19-årige Marie oplevede at være blevet voldtaget af to drenge på Roskilde Festival sidste år.

Der også historien om Signe herunder, også fra sidste års festival. Faktisk er der skræmmende mange af de historier:

»Han har jo tænkt, ’nåja, det er jo bare Roskilde’. Han er jo ikke sådan en, der ligger bag en busk på lur for at overfalde kvinder hjemme i Aalborg«.

Festivalen har også selv sat fokus på problemet, blandt andet med et kortspil om grænseoverskridende adfærd.

Vi prøvede spillet med en række unge. Svaret var klart:

»Fandeme nej. Du må da ikke overskride grænser, bare fordi det er Roskilde!«.

Hvis du ikke har læst serien endnu, så gør det. Her er et godt sted at begynde: