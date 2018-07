Politi: Der var færre voldtægter på årets Roskilde Festival

Syv kvinder har indtil videre været forbi Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb i forbindelse med voldtægt eller voldtægtsforsøg på dette års Roskilde Festival. Sidste år var tallet 12, hvoraf halvdelen blev anmeldt til politiet. Ingen sager er blevet rejst.

Og selv om daglig leder af centeret Hanne Nielsen understreger, at der stadigvæk kan komme henvendelser i forbindelse med festivalen de næste dage og uger, er udviklingen i forhold til sidste år umiddelbart positiv:

»Vi har haft syv personer forbi her, så det er faktisk ikke så mange. Der har været mindre pres på end sidste år, i hvert fald indtil videre. Men vi ved jo ikke, hvor mange der vil dukke op i løbet af de næste dage og uger«, siger hun.

Af Midt- og Vestsjællands Politis opgørelse over sager på årets festival på Dyrskuepladsen fremgår det, at to sager er kategoriseret som voldtægt. Forskellen i anmeldelser og antallet af kvinder, der har henvendt sig til Rigshospitalet, kan ifølge kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen hænge sammen med, at nogle hændelser er svære at kategorisere, og derfor i første omgang ender under betegnelsen ’sædeligheds’-kategorien. Dem har der ifølge Politiet har været seks sager af på årets festival.

»Hvis ikke vi med det samme kan gå ind og sige, at det er voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden kønslig omgang end samleje, så har vi den her sædeligheds-kategori, indtil man finder ud af, hvad sagen måske i stedet hører under. Det kunne eksempelvis være en, der ikke præcist ved, hvad der er foregået, men som tror, vedkommende er blevet voldtaget, uden at der foreligger skyggen af bevis. Så kræver det, at Center for Seksuelle Overgreb laver en nærmere undersøgelse af det«, siger han.

»Så uoverensstemmelsen kan skyldes, at nogle af sagerne i første omgang er blevet rubriceret som noget andet hos os. Hvor man simpelthen siger, at det, der er foregået, ikke kan betegnes som voldtægt. Men der er ingen tvivl om, at alle sager, der involverer overgreb, er meget alvorlige«, lyder det fra Carsten Andersen.

Første år med fokus på krænkelser

I år satte Roskilde Festival fokus på gråzoner og grænseoverskridende adfærd med kampagnen ’Orange Together’, der blandt andet skulle starte en dialog blandt festivalgæsterne om ordentlig adfærd.

Samtidig har festivalen øget antallet af personale med kompetencer til at håndtere krænkende adfærd og indledt et tættere samarbejde med blandt andet myndigheder og organisationer omkring håndtering af overgreb.

Om det er disse initiativer, der allerede nu sætter sig som aftryk i statistikken, vil Hanne Nielsen fra Center for Seksuelle Overgreb dog ikke gisne om:

»Det ville jeg ønske, jeg kunne sige ja til, men det er enormt svært at sige. Vi kan bare konkludere, at vi har haft færre her end sidste år. Men det kan også bare hænge sammen med, at det har været varmt, og at folk har været i godt humør«, siger hun.

»Sidste år tæskeregnede det hele tiden, og det påvirker også bare folks psyke. Så vi må se til næste år, og er tallet stadigvæk lavt der, så tegner der sig måske et mønster. Og det ville jo være dejligt«.