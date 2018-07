FOR ABONNENTER

I gamle dage, tilbage i 1980’erne, blev der skålet i sjusser på Nationalmuseet, når der kom indberetning om et nyt usædvanligt fund af danefæ et eller andet sted i Danmark. Og ikke sjældent sendte museet så et par inspektører ud til finderen for at hilse på, afhente fundet og tage det ind i Nationalmuseets samling.