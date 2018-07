Stort museum er havnet i stormvejr: Har sagt ja til en gave med 556 figurer i elfenben Det har vakt opsigt, at London-museet har takket ja til mere end 500 genstande i elfenben samtidig med, at det britiske parlament arbejder for at ulovliggøre handel med materialet.

Over 500 skønne figurer. I gave fra en fond. Og hele molevitten ganske kvit og frit.

Umiddelbart lyder det som en ret god dag for et hvilket som helst museum, men for British Museum i London har de 556 figurer betydet, at museet er havnet i lidt af et stormvejr.

Foto: © The Trustees of the British Museum

De kinesiske figurer fra det 18. og 19. århundrede, herunder sceptret på billedet med udskårne hellige blomster og svampe, er nemlig gjort i elfenben. Og det er et materiale, som det britiske parlament i øjeblikket arbejder på at få ulovliggjort al handel med, skriver The Guardian.

Redder ingen elefanter at afvise

Direktøren for British Museum, Hartwig Fischer, har betegnet gaven som »vidunderlig« og »af højeste kulturelle betydning«, men kritikere mener omvendt, at museets accept af gaven er en blåstempling af illegal handel med elfenben – og dermed understøttelse af krybskytteri på elefanter med de eftertragtede stødtænder. Den udlægning afviser direktøren dog.

»Værkerne eksisterer allerede. At nægte at modtage gaven redder ikke nogen elefanters liv«, siger han og understreger, at museet dog fuldt og helt bakker op om et forbud mod handel med elfenben.

De detaljerede elfenbensfigurer stammer fra Kina, og de blev erhvervet i begyndelsen af det 20. århundrede af den private samler og Shanghai-baserede forretningsmand Sir Victor Sassoon. Siden 1950’erne har figurerne været opbevaret i Storbritannien af en fond.

British Museum har i forvejen en af verdens største samlinger af figurer i elfenben.