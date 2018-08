Katrine Marie Guldager: Jeg havde regnet med, at jeg ville være sådan en, der løb efter tyven med en løftet knytnæve. Det var jeg bare ikke

I forbindelse med de voldtægtssager, der har været fremme i medierne for nylig, er der virkelig mange spørgsmål, der melder sig. Et af dem er: Har kvinder, der kender deres voldtægtsmand, overhovedet nogen retssikkerhed i dette land? Også mange andre spørgsmål melder sig. Findes der for eksempel en rigtig og en forkert måde at reagere på, når man bliver udsat for overgreb? Hvordan ville du selv reagere?

Personligt har jeg aldrig været udsat for voldtægtsforsøg. Men i forsommeren var der en mand, der forsøgte at bryde ind i mit hus, mens jeg var lå og sov, og jeg reagerede anderledes, end jeg havde forestillet mig.

Min mand og to børn var taget i forvejen op til vores sommerhus i Sverige.

Jeg vågnede ved, at noget eller nogen faldt over en bunke havefliser, der på det tidspunkt lå mindre end en meter fra mit hoved. Jeg tændte lyset, lyttede. Jeg tænkte: Det er nok bare en kat. Kort efter så jeg en lommelygte. Nu var jeg oppe at stå. Jeg så ham bagfra foran hoveddøren. Ikke ligefrem nogen sød hippiefyr. Jeg løb ind på et andet værelse og tænkte: Han må ikke se, at jeg er en pige. Jeg tændte lys for at signalere, at der var nogen hjemme.

Tanken om at hente en køkkenkniv forekom mig latterlig. Jeg stod stille. Jeg regnede med, at tyven ville forsvinde, fordi jeg havde tændt lys. Det gjorde han bare ikke

Min telefon lå til opladning i et andet værelse, og jeg overvejede, hvad jeg kunne forsvare mig med, men jeg kunne ikke komme i tanke om noget. Tanken om at hente en køkkenkniv forekom mig latterlig. Jeg stod stille. Jeg regnede med, at tyven ville forsvinde, fordi jeg havde tændt lys. Det gjorde han bare ikke.

Da han igen begyndte at skramle, tog jeg flugten. Jeg løb ud gennem haven, sprang ind over hækken ind til naboen, og da den nabo ikke var så hurtig til at vågne, løb jeg med maksimal puls videre til den næste. Da vi kom tilbage var han væk.

Ens hus er bedre stillet end ens krop

Jeg har været overrasket over min egen reaktion. Folk har spurgt mig, hvorfor jeg gemte mig, hvorfor jeg ikke råbte. Hvorfor ringede jeg dog ikke til politiet? Jeg må være helt ærlig og sige: Jeg aner det ikke. Der var ikke tid. Jeg var bange. Jeg havde regnet med, at jeg ville være sådan én, der løb efter tyven med en løftet knytnæve. Det var jeg bare ikke. Jeg frøs. Min instinkt var at være så stille som muligt.

Jeg har tænkt på det i forbindelse med den debat om voldtægtslovgivningen, der har kørt hen over sommeren. For på voldtægtsområdet gælder det nemlig, at man ikke må fryse i skræk og rædsel, når nogen går ind over ens grænser. Her gælder det, at man skal bevise, at man sagde nej og gjorde modstand, for ellers ... ville man nok gerne selv. Også selvom man har blå mærker.