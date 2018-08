8 ud af 11 busser dumper færdselstjek ved Smukfest

Politiet er onsdag eftermiddag ved at foretage tjek på de shuttlebusser, der fragter festivalgæster til og fra Smukfest ved Skanderborg.

Det bekræfter Maria Kathina Petersen, der er direktør i P.P. Busser.

Ved sidste års Smukfest havde 6 ud af 16 busser fra P.P. Busser, som blev udtaget til kontrol, problemer med bremserne.

»De har alle været til syn inden for det seneste år. Det skal man«, siger Maria Kathina Petersen.

Der er ifølge direktøren omkring 15 busser, som fragter gæster ved festivalen.

Talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde bekræftede inden festivalen over for Ritzau, at festivalen efter sidste års bremseproblemer havde gjort det tydeligt over for busfirmaet, at sikkerheden skal være i orden.

Shuttlebusserne kører mellem parkeringspladserne og festival- og campingområderne. Alle, der har billet til festivalen, kan køre gratis med busserne.

Tjekkene resulterer i længere ventetid for festivalgæster.

ritzau