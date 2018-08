Museer: Vi har ikke brug for penge til udvikling, men til den daglige drift

De danske museer er glade for, at der nu kommer millioner tilbage til kulturen. Men de forstår ikke, at pengene skal gå til udviklingsprojekter, når det er den daglige drift, der er meget svær at få til at hænge sammen på museerne.

FAKTA Kulturudspil Regeringen foreslår, at der tilføres kulturområdet 100 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022. De store statslige kulturinstitutioner skal have en væsentlig del af pengene, mens der også skal bruges en stor del på børn og unge. Men også teatre, museer og orkestre får lidt ekstra. Samtidig vil regeringen fastholde det såkaldte omprioriteringsbidrag, der pålægger de statslige kulturinstitutioner at spare 2 procent om året.

Jeg synes, man begynder at bage et brød uden at have surdejen i orden Gitte Ørskou, Kunsten i Aalborg

»Det er uheldigt. Udvikling er godt, og det bruger museerne en masse energi på at skaffe penge til fra fonde, privat finansiering, sponsorer og den slags. Men vi kan ikke få de private til at betale for bevaring af værkerne, for de konservatorer, der skal sikre, at kulturarven ikke smuldrer væk, eller for, at vores klimaanlæg kører ordentligt«, siger Gitte Ørskou, der er næstformand i Organisationen Danske Museer og direktør for Kunsten i Aalborg.

Regeringen og Mette Bock har netop fremlagt et samlet udspil, der skal tilføre kulturen 400 millioner kroner over de næste fire år.

Regeringen vil ikke afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent, som alle statslige kulturinstitutioner er blevet pålagt siden 2016.

Men nu ryger der årligt 100 millioner tilbage til kulturen igen, og en del af dem skal bruges på at udvikle kulturinstitutionerne.

Men ifølge Gitte Ørskou er museerne ret gode til at tænke i udvikling og til at få private sponsorer og fonde til at gå ind i den slags projekter.

For eksempel har Nordeafonden netop skudt 11,2 millioner kroner i et udviklingsprojekt på Kunsten i Aalborg, der skal forbedre museets formidling til børn og unge.

»Mit eget museum har aldrig skaffet så mange penge, som det er lykkedes det seneste år. Men vi er ekstremt sårbare på hele den grundlæggende drift omkring bevaring, opsyn og klimastyring«, siger hun.

På museumsområdet er det først og fremmest de store statslige museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, som regeringen og kulturministeren vil bruge flere penge på.

Til gengæld er der ikke mange penge i udspillet til landets øvrige museer, de mange statsanerkendte museer, der også er afhængige af tilskud fra staten. De skal fortsat spare 2 procent om året.

Der er til gengæld lavet en pulje på godt 30 millioner kroner i en såkaldt overgangsordning, der skal få en kommende reform af hele museumsstøtten til at glide nemmere igennem.

»For de statsanerkendte museers vedkommende er der tale om en lidt lunken glæde over forslaget. Men det er positivt, at der nu ser ud til at komme en museumsreform«, siger Gitte Ørskou.

»Og det er positivt, at de statslige museer får noget. De har blødt allermest, fordi de udelukkende finansieres af staten. Og de er et fundament for kulturarven. På de statsanerkendte museer anerkender vi vigtigheden af, at de ikke bliver skåret helt ned til sokkeholderne«, siger hun.

Direktør på museumskoncernen Romu i Roskilde, Henrik Bo Nielsen, er ikke meget begejstret for udspillet.

»Kigger du på hele museumsområdet, er det jo et meget lille beløb i forhold til de penge, der er forsvundet i de 3 år, der har været grønthøsterbesparelser«, siger han.

Cigarkassetænkning

Heller ikke på de danske teatre springer champagnepropperne.

For de 400 millioner kroner, som regeringen og kulturminister Mette Bock (LA) nu foreslår at føre tilbage til kulturen over de næste fire år, dækker ikke det tab, kulturinstitutionerne samlet bliver påført af omprioriteringsbidraget på 2 procent om året, konstaterer brancheorganisationen Dansk Teater.