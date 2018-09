Center for Ludomani advarer: Computerspil kan vænne børn til gambling Ny kampagne skal advare mod risikoen ved bestemte computerspil, der ifølge afhængighedskonsulent rummer elementer af gambling. Mange forældre er bekymrede, men ekspert understreger, at elementerne kun er til stede i et fåtal af de populære spil.

E-sport har fået en voldsom opblomstring blandt børn og unge. Men kan såkaldt gaming også risikere at føre til gambling? Det er bekymringen hos Center for Ludomani, som netop har lanceret en kampagne, der skal »sætte fokus på forskellene mellem de to«, fortæller forebyggelseskonsulent Sarah Thiele.

»Vi kan se, at der er rigtig mange unge, der fristes til at gamble via gaming, fordi der kommer flere og flere gambling-elementer ind i computerspil og såkaldt e-sports-betting eksploderer. Det foregår, samtidig med at interessen for gaming vokser helt vildt blandt de unge i forlængelse af e-sport-bølgen«, siger hun.

»Men foreløbig er det alene en bekymring for fremtiden, vi har. Og den baserer vi på vores viden om, hvordan gambling og traditionel sport hænger sammen. Det er vi også bekymrede for i forhold til e-sport – især fordi det henvender sig til et så ungt publikum, som let kan udvikle dårlige vaner, som følger dem resten af livet«, siger hun.

Ifølge psykolog og spilforsker ved IT Universitetet Rune Kristian Lundedal Nielsen er problemet først og fremmest de såkaldte ’lykkekasser’ (loot boxes) og ’skins’, der eksempelvis findes i det populære spil ’Counter Strike GO’.

»Når man spiller mange af de her online-spil, har man mulighed for at ændre på sin karakter eller sit våben. I ’Counter Strike’ kan man for eksempel få det, der hedder ’skins’. Skins betyder, at ens våben i spillet ændrer udseende. Det har ikke en effekt på selve spillet, men det har startet en hype, som kan sammenlignes med dengang, der blev samlet frimærker – noget, der ikke umiddelbart har nogen reel værdi, bliver rigtig mange tusinde kroner værd«, forklarer han.

»Det interessante er så, at man får skins i en slags lykkeposer, hvor man ikke ved, hvad man får, når man køber den. Lykkeposer antager mange former – og nogle af dem skal man købe for rigtige penge, og bagefter kan man så omsætte gevinsten fra lykkeposen til rede penge via rouletter på andre hjemmesider, hvor man better sine ’skins’. Og så snakker vi jo pludselig om gambling – her er jetonerne bare udskiftet med skins«.

Forældre er bekymrede

I forbindelse med kampagnen ’Gaming Not Gambling’, der onsdag blev debatteret på Ungdommens Folkemøde, har Center for Ludomani ligeledes fået kortlagt forældrenes syn på spillene. Og her det nemt at spore en udtalt nervøsitet.

81 procent af de adspurgte i undersøgelsen fra Gallup mener, det er bekymrende, »at spilproducenterne udbyder spil, hvor der findes elementer af gambling, når disse spil i stor stil spilles af unge under 18 år«.

Koblingen mellem de to er dog endnu ikke videnskabeligt bevist, fortæller Sarah Thiele fra Center for Ludomani.

»Vi kender ikke udviklingen endnu, for spillene er stadigvæk relativt nye, men i vores perspektiv kvalificerer de her cases som gambling – ifølge spillelovgivningen vil det sige, at der skal være en indsats, der skal være et element af tilfældighed i, hvad man vinder, og så skal der være en gevinst. Og det er også derfor, man i Holland og Belgien har sagt, at de her ting svarer til gambling og derfor skal reguleres herefter. Det kunne vi også godt tænke os skete herhjemme«, siger hun.

»Der er dog stadigvæk nogle forskelle på de her computerspil og traditionel gambling, og fordi det samtidig er relativt uigennemskueligt og nyt, har lovgivningen svært ved at følge med«.

Ifølge Rune Kristian Lundedal Nielsen er bekymringen hos både forældre og Center for Ludomani forståelig.