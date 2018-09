Næste uges kultur: Erling Jepsens hovedperson krydser grænsen forklædt som tysk krigssoldat

KLASSISK

Bambergsymfonikerne. Koncerthuset. 2. oktober

På Koncerthusets hjemmeside kan de ikke helt blive enige med sig selv om, hvorvidt orkestret hedder Bamberg Symfonikerne eller måske Bamberger Symfonikerne på dansk. Mange danskere ved måske heller ikke umiddelbart, hvor Bamberg ligger, eller at symfoniorkestret fra den sydtyske by, stiftet efter Anden Verdenskrig, hører til de bedste i Europa.

Så meget desto bedre er det, at Bambergsymfonikerne – lad os kalde dem det på dansk – spiller tirsdag aften i Koncerthuset. Dirigeret af en af de vigtigste yngre dirigenter på den internationale klassiske musikscene, 37-årige tjekkiske Jakub Hrusa, der for et par år siden nær havde sagt ja til jobbet som musikchef på Det Kongelige Teater. Men som altså sprang til Bamberg nær Wagnerbyen Bayreuth i stedet for. Måske på grund af Hrusa har orkestret tjekkiske noder med af Dvorak og Bohuslav Martinu – en violinkoncert, som tyske Frank Peter Zimmermann skal spille sammen med orkestret – samt Brahms’ 2. symfoni. Det tegner rigtig godt. (tm)

BØGER

Erling Jepsen: Erna i krig. Udkommer 3. oktober

Erling Jepsen, fra Gram, hvis nogen skulle være i tvivl, har i roman efter roman bragt Sønderjylland ind i litteraturen. Med ’Erna i krig’ krydser han grænsen mod syd, og som titlen mere end antyder, er der en stærk kvindeskikkelse på spil. Erna, der er mor til Kalle, vil ikke lade sin søn gå alene i tysk krigstjeneste under Første Verdenskrig. Derfor tager hun med ham forklædt som tysk soldat. Ja, det lyder vildt, og det bliver spændende at se, om Jepsens særlige tragikomiske humor, der kan udøve mirakler, når den slippes løs på familier, fungerer på så alvorlig en baggrund. Erna er nemlig med i kampene og i skyttegravene, indtil hun beslutter at ville ødelægge den preussiske hær indefra. (jsp)