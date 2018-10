Sært, fordrejet, monstrøst: Kunstnere i 1500-tallet fyrede den af med grotesker - men pludselig forsvandt de

Foto: Pernille Klemp fotos fra bogen: "The Art of Transformation" af Maria Fabrucius Hansen. Credit: Fotograf Pernille Klemp

Alt, hvad der fulgte efter middelalderen, var en smule dristigere, mere vovet, og ’groteskerne’ knytter sig stærkt til det 16. århundredes forestillingsverden, til perioden mellem renæssancen og barokken. Det er den periode, man kalder for manierismen, og her rykker kunsten på afstand af virkeligheden. Manieristerne foretrækker at dyrke det, der er sært, underligt, forandret, fordrejet, kapriciøst. Hvis noget oprindelig har lignet et citat fra virkeligheden, er det i hvert fald blevet som forvandlet. Det er derfor, at titlen på Maria Fabricius Hansens bog omfatter ordet ’Transformation’. For intet er åbenbart det, som det giver sig ud for at være. Det transformeres og omskabes.

Man kommer ikke udenom, at disse ’grotesker’ er en slags kunst. Men når man ikke finder dem på kunstmuseers vægge, er der flere årsager. De er en slags site-specifik dvs. stedbunden kunst, før man rigtig havde fagord for den slags. De knytter sig tæt til den paladsarkitektur, hvor kunstnerne har udført dem, og hvor man i dag kan genopdage dem. Hvis man vil ...

En anden årsag er, at de ikke kan tilskrives store mesternavne sådan som periodens mere monumentale udsmykninger. Enkelte kunstnere skiller sig dog ud fra mængden, som Sodoma og Pinturicchio. Men efter alt at dømme er det især kunstnerværksteder, der har stået for disse udsmykninger, som grænseløst fordeler sig over lofter og vægge.

De er ikke skåret til og rammet ind, de er ikke afgrænset på nogen måde, og dette fravær af afgrænsning kan godt virke tankevækkende. Det er det, der i forfatterens øjne gør billederne moderne. Det skal dog siges, at i starten var disse dekorative indslag altid rammet ind. De kunne udgøre en integreret del af et stykke dekorativ arkitektur, noget af en søjle.

Det er fantastiske og især fantasifulde skabninger, ofte bizarre eller monstrøse væsener, som den etablerede zoologi ikke har noget bedre ord for

Det er sådan med diller, også dekorative diller, at de kan gå af mode. Sådan gik det også med de myldrende grotesker, da vi nåede frem til starten af 1600-tallet. Næsten lige med ét myldrede de ikke så meget mere. For da billedkunsten trådte ind i det 17. århundrede, havde den lært at tage naturen omkring sig bogstaveligt. Blot få århundreder før havde tendensen været, at hvor troen ikke rakte, dér bredte overtroen sig, og hvad der var ren og skær overtro, kunne fostre sin egen verden af foruroligende vanskabninger. I takt med at tilliden til de menneskelige sanser blev styrket, og verden begyndte at blive undersøgt og udforsket, trods kirkens forbud, skrumpede denne fantasifulde dyreverden ind.