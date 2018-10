Som en flodbølge over Indien: Nu har #MeToo-bevægelsen også gjort sit indtog i Bollywood

Med beskyldninger mod mandlige instruktører, skuespillere, redaktører og andre fra den kreative elite i Indien har #MeToo-bevægelsen gjort sit indtog i Bollywood og indisk presse.

Indiske og britiske medier kan beskrive, hvordan der nok tidligere har været anklager om overgreb, både på sociale medier og i indisk presse, men oftest har anklagerne været anonyme, og omfanget har ikke været i nærheden af det, som de seneste uger har rejst sig som en flodbølge over Indien.

Indiske medier daterer bølgens oprindelse til tiden inden #MeToo-bevægelsen: I 2008 anklagede model og skuespiller Tanushree Dutta en kendt veteran af en teaterskuespiller for chikane.

Intet skete, men for et par uger siden gentog hun anklagerne og skrev på sociale medier, at den nu 67-årige skuespiller Nana Patekar under indspilningen af filmen ’Horn ’OK’ Pleasss’ i 2008 havde chikaneret hende og taget på hende.

Og til forskel fra anklagerne for ti år siden blev de friske anklager fremsat i en tid, hvor #MeToo har været med til at åbne øjne for, at det er muligt at sige fra offentligt, når magtpersoner udnytter deres position og tiltager sig seksuelle friheder enten under udtalte eller indforståede trusler om, at uden velvilje kan karrieren ryge på gulvet.

Siden Duttas nødråb har anklage på anklage, anonyme som navngivne, rejst sig, og det har haft konsekvenser: Et filmselskab er lukket, kunstneriske ledere har undskyldt og trukket sig, og beskyldninger om gamle som nyere overgreb vælter frem.

En af de seneste sager kom frem denne uge, da en unavngiven kvinde tweetede, at Bollywood-instruktør Subhash Ghai, 73, havde givet hende stoffer og voldtaget hende. Ghai, der er en kendt instruktør, har nægtet enhver beskyldning. Han kalder #MeToo et modefænomen og klager over, hvordan enhver nu kan kaste om sig med smuds og »historier fra fortiden« uden dokumentation eller med overdrivelse og falske beskyldninger.

En kendt skuespiller, der er blevet hængt ud af tre navngivne kvinder fra filmbranchen, anerkendte, at der havde fundet et overgreb sted:

»Men det er en anden, der har gjort det«, siger han til den indiske avis Express.

Dominobrikkerne rasler

Andre mænd har imidlertid undskyldt, trukket sig fra stillinger eller er forsvundet fra offentlighedens søgelys i en fart.

I en meget omtalt sag fra 4. oktober tweetede en ung, navngiven kvinde i kunstbranchen, at en 33-årig, også navngiven komiker uopfordret havde sendt hende billeder af sin penis. Flere kvinder supplerede med anklager om, at komikeren havde sendt dem de såkaldte dickpics, opfordret dem til at sende nøgenbilleder tilbage og begået fysiske seksuelle overgreb.

Komikeren har erkendt og undskyldt, at han har sendt billeder, og en direktør, som han har arbejdet for, og som har indrømmet, at han kendte til overgrebene, er trådt tilbage fra sin lederpost. Samtidig er en film fra selskabet blevet strøget fra Mumbai-festivalens program, og en toneangivende indisk streamingtjeneste har droppet en planlagt ny sæson af et tv-show fra samme selskab.