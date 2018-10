Vold, sex og fight clubs: Kvindelig hovedperson i prisvindende roman dyrker slagsmålet som hobby Lad dig ikke narre ad titlen: Svenske Lina Wolffs første roman på dansk, ’De polyglotte elskere’, er ikke en fortælling om stor kærlighed, men snarere om had, klasseskel, fight clubs og sprogets uduelighed.

Første gang, jeg møder den svenske forfatter Lina Wolff, er en lørdag formiddag i indre København. Vi er begge på Borups Højskole til den nordiske litteraturfestival Höst, Wolff bl.a. for at promovere sin roman ’De polyglotte elskere’, der vandt den mest prestigefyldte svenske litteraturpris Augustprisen i 2016, og som nu udkommer på dansk i slutningen af oktober. En roman, der bl.a. handler om sprog, om at tale og skrive og om, hvorvidt mennesker nogensinde sådan rigtig kan forstå hinanden. Polyglotte betyder flersprogede, og ironien er ikke tabt på nogen. For ligesom på scenen, hvor Wolff flere gange må give fortabt i det danske og jeg selv stiltiende i det svenske, så er det i Wolffs roman nærmest en umulighed for romanpersonerne at gøre sig forståelige over for hinanden – at tyde eller tale det sprog, den anden taler.

Anden gang, vi taler sammen, toner Wolff frem på en overraskende klar skypeforbindelse på min computer. Hun sidder i sit hjem i den lille skånske by Hörby, hvorfra hun arbejder hver formiddag som oversætter og hver eftermiddag som forfatter. Her nørkler hun i øjeblikket med en ny oversættelse af Gabriel Garcia Marquez’ klassiker ’Hundrede års ensomhed’, som hun oversætter fra spansk.

»Vi tager den bare på engelsk, hvis der er noget, du ikke forstår,« siger jeg. »Vi fixar det!«, nikker hun optimistisk.

Voldens sprog

’De polyglotte elskere’ falder i tre sektioner, hvor læseren for hver sektion følger en ny hovedperson, der alle tre er forbundet via et mystisk manuskript med selvsamme titel som Wolffs roman. Men for en roman, der har ordet elskere i titlen, er der overraskende lidt kærlighed og overvældende stor afstand mellem personerne i Wolffs roman:

»Det utrolige er, at det ikke var et bevidst valg«, siger Lina Wolff og sukker. »Jeg lå selv i skilsmisse, mens jeg skrev romanen, og jeg var nok rimelig desillusioneret over muligheden for kærlighed og kommunikation mellem mennesker. Det var den følelse og frustration, jeg skrev på«.

Men kan der overhovedet opstå en forståelse mellem mennesker?

»Hvis du spørger mig, er det nærmest et mirakel, når det sker, ligegyldigt hvilket sprog eller med hvilken dialekt man taler. Men den fysiske kommunikation har, modsat den verbale, en særlig umiddelbarhed. Måske er fysisk kommunikation mere primitivt, mere simpelt og uciviliseret, men det er også det mindre forstilt. Det er svært at skjule sig bag noget«.

I hendes roman spiller vold og sex en stor rolle, de to yderste poler af fysisk interaktion. Hovedpersonen i romanens første del, Ellinor, dyrker slagsmålet som hobby hele sin ungdom, hvor hun går i fight club i en mørk kælder i den lille skånske by, hun vokser op i. Det lyder måske brutalt, men det er også i volden, at flere af personerne finder hinanden. Forfatteren går selv til karate med sin søn, og ifølge hende er slagsmålet en meget interessant psykologisk situation:

»Kampsport kan være en chokerende øjenåbner for ’det verbale menneske’, der er vant til at sætte sin lid til sproglig kommunikation. Man lærer at aflæse den anden, lige inden de handler – man lærer at tolke et blik, en bevægelse, til perfektion. Den evne, tror jeg, er også brugbar i samværet med mennesker. Selv om det måske lyder lidt voldsomt, så er det en særlig form for sprog, som åbner os over for hinanden og gør os læsbare via kropssprog«.

’De polyglotte elskere’ er befolket af en perlerække af menneskelige udskud, der behandler folk som det rene skidt. Og ordet had optræder da også betydelig flere gange end ordet kærlighed og lader til at dominere personernes relationer.

Er hadet som følelse renere end kærligheden i din bog?

»Jeg tror, vi mennesker ofte leder efter følelser, der kan drive os fremad, og min oplevelse er, at kærlighed sjældent er den følelse. Det er i stedet ofte følelser som grådighed eller eksempelvis had! På den måde er had en ’renere’ følelse, ja, for den kan overtage og forgifte et helt menneskeliv – som en skorpion, der stikker sig selv og dør med giften i kroppen«.