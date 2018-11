Nu retter tidligere studerende og en tidligere underviser skarp kritik af akademiets ledelse for at neddysse sagen og opretholde en tavshedskultur.

Rektor blev informeret om sagen fra en ikkeinvolveret part allerede i 2015, men dengang fik sagen ingen konsekvenser. Først tre år senere førte sagen til, at professoren fratrådte sin stilling, og med sig havde han seks måneders løn og et ekstrabeløb på en halv million kroner, viser en aktindsigt.

Kunstakademiet lukkede sexchikanesag med en pose penge til fratrådt professor Tre tidligere studerende og en tidligere underviser beskylder tidligere rektor på Kunstakademiet for at have neddysset en sag om sexchikane. Selv forklarer hun, at hun har fulgt alle retningslinjer. Den fratrådte professor fik en halv million kroner med sig. Juraprofessor siger, at det kan være en effektiv måde at lukke en sag på.