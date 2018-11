S-kulturordfører om sexchikanesag: Kunstakademiets professorvælde fremstår forældet Kulturminister Mette Bock (LA) beder om en redegørelse fra Kunstakademiets Billedkunstskoler i sag om krænkelser. Socialdemokratiet åbner for at lave om på skolens model med stærke professorer.

Sagen om sexchikane, der i foråret førte til, at en af Kunstakademiets Billedkunstskoler trådte tilbage, får nu kulturminister Mette Bock til at udbede sig yderligere forklaringer om forløbet.

»Det er helt uantageligt, hvis noget sådant finder sted, og det skal man bare slå fast med syvtommersøm. Derfor vil vi i Kulturministeriet nu bede akademiets billedkunstskoler lave en redegørelse for, hvad de har gjort og vil gøre i forhold til den konkrete situation, og hvad de vil gøre for at undgå, at en noget tilvarende hænder fremover«, siger Mette Bock (LA)



Reaktionen kommer, efter Politiken lørdag kunne beskrive, hvordan professoren fik en pæn fratrædelsesordning med ud af døren til trods for en konkret klage fra en kvindelig studerende over, at han havde vist hende billeder, hvor han onanerede. Flere studerende beskriver samtidig et studiemiljø præget af krænkelser, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd. Sammen med en tidligere ansat kritiserer flere af dem i et debatindlæg i Politiken, at den daværende ledelse ikke greb ind på et tidligere tidspunkt.

Kulturministeren vil i næste uge desuden indkalde alle lederne for ministeriets uddannelsesinstitutioner til en samlet drøftelse af, hvad der kan gøres fremadrettet for at forhindre noget lignende i fremtiden.

»Det betyder ikke, at alle er under anklage, slet ikke. Langt de fleste forvalter deres ansvar med den omhu, som de skal, men vi er nødt til at tage diskussionen nu«, siger kulturministeren.

Kræver eftersyn af professorskoler

Hos Socialdemokratiet deler kulturordfører Mogens Jensen bestyrtelsen over forløbet.

Han bakker op om det ønske om en uvildig undersøgelse af både selve sagen og studiemiljøet på billedkunstskolerne i bredere forstand, som blandt andre Billedkunstnernes Forbund har foreslået.



Ordføreren går dog også et skridt længere og ønsker selve kunstakademiets såkaldte professorskolemodel taget op til revurdering. At professorerne på akademiet har så stort magt øger risikoen for, at en problematisk kultur får lov at udvikle sig, mener han.

»Det er svag model, når det kommer til at forhindre krænkelser og diskriminerende adfærd, og det er i sig selv et argument for at se på den. Men også mere generelt fremstår det som en forældet model og en gammeldags opfattelse af, hvordan man bedst uddanner kunstnere, som vi for længst er gået væk fra på andre uddannelser«, siger Mogens Jensen

Lige den diskussion er Mette Bock dog ikke til sinds at gå ind i nu:

»Det er altid vigtigt at udfordre magtstrukturer, for ellers følger de ikke med tiden. Men jeg vil insistere på, at den drøftelse skal finde sted i et andet spor, når det gælder kunstuddannelserne. Det her handler om misbrug af magt, ikke om at nogen bærer titlen professor«, siger Mette Bock.

Nu vil du så holde et møde med lederne, og så kan I jo tale sammen. Men hvad skal der så ske bagefter?

»Der må vi se, hvad der kan komme ud af den samtale. Viser det sig, at vi kan gøre yderligere, så skal vi gøre det. Men vi skal ikke bilde os ind, at vi kan skrive os ud af det. Det er en kultur, som skal forandres«.