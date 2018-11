Nu løfter DR sløret for fremtidens tv-kanaler: DR 1 skal være bredere, DR 2 skal være klogere DR's kanaler skal være mere skarpe og fokuserede i fremtiden. Samtidig skal der produceres langt flere rent digitale programmer, fremgår det af plan, der præsenteres fredag.

DR vil være mere skarpe og fokuserede på hver af de kanaler, som den statslige medieinstitution i fremtiden får mulighed for at drive. Det fremgår af et oplæg, DR fredag præsenterer for de private producenter, der gerne vil lave programmer til DR.

Besparelserne på 20 procent slår nu igennem på kanalerne.

Fakta Sådan bliver tv i DR fra 2020 Her er hovedpunkterne i planen for DR’s tv fra 2020, der præsenteres fredag:

FLOW-TV:

DR 1: Skal være bred og samlende, men med mere kant end i dag. TV-Avisen rykkes fra kl. 21.30 til 21. Mellem 20 og 21: udsendelser, som samler, og som både er attraktive på flow og digitalt og også appellerer til yngre seere end i dag. Inden for bl.a. områderne dokumentar (som ’Mændene, der plyndrede Europa), kultur (’Øgendahl og de store forfattere’) og livsstil (Gift ved første blik’) i ugens første fire dage, mens der i weekenden skal være underholdning, drama og fiktion (’Den store bagedyst’ og ’Borgen’). Efter TV-Avisen mandag til torsdag: et nyt aktualitetsbånd med blandt andet udlandsstof, sundhed og politik. Af de nuværende magasinprogrammer overlever kun ’Horisont’. Efter 22 skal der vises indkøbte programmer som nordisk drama. DR 2: Fokus på samfund og kultur, men mere specialiseret og nørdet og med en mere intellektuel overbygning end på DR 1. Eksempler på DR 2-programmer er ’Debatten’, ’Temalørdag’ og ’Deadline’. Kulturstoffet på DR 2 skal primært henvende sig til folk, der interesserer sig for kultur. Ramasjang: Børnekanalen for de mindste fortsætter som flow-kanal.

DIGITALT TV:

DR 2+: Skal som DR 2 have fokus på samfund og kultur, men målrettet yngre seere og med programmer, der er tænkt og lavet til streaming. DR 3: Fokus på identitet, relationer, det at være menneske, særligt rettet mod unge. DRTV: Skal indeholde noget stort, noget specialiseret og noget for unge hver dag. Der skal udvikles andet end flow-tv-formater – blandt andet i regi af DR 2+. Ultra: Kanalen for de større børn er fremover kun digital. Vis mere

»Det er et mindre, et tydeligere og mere digitalt DR«, siger Henriette Marienlund, da Politiken beder hende karakterisere den profil, som DR skal have i fremtiden.



Den største enkeltforandring er, at TV-Avisen flytter tilbage til klokken 21.00, efter at DR ellers i en årrække har haft den liggende klokken 21.30 for at have et større primetime-vindue til det store publikum inden TV-Avisen.

»DR 1 får en anden kadence med den tidligere TV-Avis. Vi får plads til mere aktualitet lidt tidligere på aftenen, mens noget flytter over på DR 2. Det bliver et DR 1, som stadig er bredt og samlende, men som får mere kant«, siger Henriette Marienlund.



Også kanalprofilerne på DR 1 og DR 2 får en overhaling.

På DR 1 bliver udfordringen at lave noget, som folk vil se i stor stil Hanne Bruun, medieforsker, Aarhus Universitet

De senere år har det måske ikke altid været lige let at finde ud af, hvad man kunne forvente at møde på DR 1 og DR 2, medgiver direktøren.

»Vi bliver nødt til – og sådan er det jo, især når man skal spare penge – at være klare på, hvornår vi gør det ene, og hvornår vi gør det andet. For jeg tror, vi skuffer folk mest, når vi laver det, der er indimellem, så det hverken får værdi for dig som særligt interesseret, eller hvis du ikke rigtig ved noget om et emne«, siger DR’s mediedirektør.

I det rene onlineunivers skal kultur- og samfundsstoffet bringes til at fungere langt bedre for de mange især unge og halvunge brugere, som har forladt flow-tv til fordel for streaming. Nogle ting på det digitale DRTV fungerer i dag fint for disse grupper, siger hun.

»Men vi kan se, at brugen af kultur- og samfundsstof lidt karikeret sagt ikke er specielt stor, bortset fra på dokumentar, hvor det går rigtig fint«, siger Henriette Marienlund, der slår fast, at DR derfor bliver nødt til at lave tv på en anden måde.

Kravet er, at det digitale DRTV skal indeholde noget stort, noget specialiseret og noget for de unge hver dag. Ligesom der skal produceres programmer udelukkende til DRTV.

Den brede appel

Samtidig bliver der også lavet et DR 2+, der ligesom DR 2 skal have fokus på samfund og kultur, men med en yngre profil.

Medieforsker ved Aarhus Universitet Hanne Bruun mener, at DR’s største udfordringer bliver at lave gode mainstreamprogrammer til den brede befolkning og appellere til de yngre seere.

»Unge vil meget gerne have underholdning og fiktion. Kampen bliver at få dem til at se noget andet også. På DR 1 bliver udfordringen at lave noget, som folk vil se i stor stil. DR er gode til at lave smalle programmer, det svære at lave gode mainstreamprogrammer, som mange vil se«, siger hun.