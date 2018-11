DF vil tage millioner fra Arken og Louisiana - og give dem til Skagen og andre provins-museer

»Men overordnet set kan vi simpelthen ikke bygge et tilskudssystem op efter, hvilke museer bestemte politiske partier kan lide eller ikke lide. Og hvor de så forsøger at skrue nogle systemer sammen, som lige præcis rammer de museer, de ikke kan lide. Det er nødt til at ske efter nogle faglige og saglige parametre«.

Ahrendtsen afviser, at forslaget bevidst rammer de store museer for den samtidskunst, Dansk Folkeparti ofte har haft knubbede ord tilovers for.

»Det er lidt tilfældigt, at det er blevet sådan. Men det skyldes selvfølgelig, at man fra politisk hold har styrket disse museer gennem mange år. Jeg har forsøgt at gøre dette objektivt, så det gælder for alle undtagen lige Glyptoteket«.



Du vil have objektive kriterier, men lægger ud med en udtagelse til Glyptoteket. Det lyder hyklerisk?



»Jeg synes ikke, at der er noget hyklerisk ved at anerkende, at der er en særlig konstruktion omkring museet, hvor fondet afleverer meget mere, end staten investerer. For hver krone, staten investerer, afleverer Glyptoteket i dag tre rundt om i landet«.