Efter sexchikane-sager: Kulturministeren har holdt møde om krænkelser med ministeriets institutioner Tirsdag mødtes Mette Bock med ledere af statslige institutioner for at diskutere, hvordan krænkende adfærd kan undgås.

Kulturministeriet holdt tirsdag møde med institutionschefer for de statslige kulturinstitutioner for at drøfte, hvad der kan gøres i fremtiden for at forhindre krænkende adfærd. Indkaldelsen kom med en uges varsel, hvor deltagerne blev bedt om at redegøre for, hvad de har gjort af forebyggende tiltag.

Mødet kommer i kølvandet på Politikens afsløringer om seksuel krænkende adfærd på Kunstakademiet, hvor tidligere studerende og en tidligere underviser har rettet skarp kritik mod akademiets ledelse for at neddysse sagen og opretholde en tavshedskultur.

Samtidig har 55 forfattere underskrevet et fælles brev til Forfatterskolens bestyrelse, hvori de beder bestyrelsen sætte gang i en uafhængig undersøgelse af forholdene på skolen.

»Derfor ville vi gerne samle institutions lederne og få talt om vigtigheden af, at man som leder indser, man har et ansvar for, der en kultur på arbejdspladsen, som forhindrer den slags ting. Efter mødet føler jeg, at det er noget, som bliver taget alvorligt«, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Sagen kort Kunstakademiet I maj forlod en professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler sin stilling efter en anklage om sexchikane mod en studerende i 2013. Rektor blev informeret om sagen allerede i 2015, men dengang fik sagen ingen konsekvenser. Først tre år senere førte sagen til, at professoren fratrådte sin stilling. I Politiken har tidligere studerende og en tidligere underviser rettet skarp kritik af akademiets ledelse for at neddysse sagen og opretholde en tavshedskultur.

Ansvaret for opretholdelsen af kulturen ligger hos institutionerne, understreger ministeren.

»Vi kan jo ikke sidde ude på institutionerne hver dag«, siger hun.

Er det ikke at skubbe ansvaret fra sig ved at bede institutionerne om selv at finde en løsning?

»Det er jo, undskyld mig, institutionslederne, der sidder med det daglige driftsansvar derude. I regeringen, i Folketinget og i ministeriet er vi fuldstændig enige om, at der er tale om uacceptabel adfærd. Men vi gør netop noget ved det, når vi indkalder til det her møde. Vi gør, hvad vi kan, for at følge op på sagen«.

En af de, der var til stede under mødet, var den konstituerede direktør for Kunstakademiet, Henriette Heise.

Hun var ikke i tvivl om, at det er sagen om Kunstakademiet, der har aktualiseret mødet. Og efter at have siddet halvanden time og diskuteret, gik hun ud der fra med et positivt indtryk:

»Det virker som om, det er noget, kulturministeren og Kulturministeriet tager alvorligt. Vi havde en diskussion, om det vi kalder ’trygge kanaler’; hvordan man skaber et sikkert og trygt miljø, hvor folk har mulighed for at snakke om det, hvis de bliver udsat for chikane«.

Et af de tiltag, der blev diskuteret var en såkaldt »fælles ombudsperson af en slags«, der skulle være en uvildig person uden for de forskellige institutioner, man som studerende ville have mulighed for at henvende sig til. Der blev dog ikke draget konklusioner.



Det er noget, Kunstakademiet har haft på ønskelisten i et stykke tid, også i løbet af foråret. De mener, at hvis man oplever et problem, skal man kunne få vejledning hos en, der ikke kender de involverede personligt.

Kulturminister Mette Bock siger:

»Det handler i sidste ende om at indse, hvis du sidder i en lederposition, er der et asymmetrisk magtforhold. Det handler også om helt almindelige normer for, hvordan mennesker behandler hinanden. Den kultur har man institutionsleder et helt særligt ansvar for. Det handler om et dagligt ledelsesansvar«, siger Mette Bock.

Ministeriet har efter mødet i går bedt alle kulturinstitutioner melde tilbage, hvilke tiltag de vil iværksætte, som kan bidrage til et mere trygt arbejds- og studiemiljø.

Henriette Heise pointerer, »at det nok ikke kommer til at blive det sidste møde i de her rækker«.