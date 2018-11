Se billederne: Kvindelig mumie blev forstyrret efter 3.000 års søvn, da forskere åbnede hendes sarkofag for rullende kameraer For første gang nogensinde er en mumie blevet åbnet foran verdenspressen.

Efter 3.000 års hvile var det slut for en kvindelig mumie, der lørdag mødte verden igen. Hun mødte samtidig en større mængde journalister, der var inviteret til åbningen af hendes nyligt fundne sarkofag.

Verdenspressen var for første gang nogensinde inviteret til åbningen af en sarkofag, efter at arkæologer fra det franske institut for oriental arkæologi og det franske universitet i Strasbourg tidligere på måneden opdagede et nyt gravkammer nær Kongernes Dal ved Luxor i Egypten. Det skriver kunstmediet Artnet.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

På alder med Tutankhamon

Det hidtil uåbnede gravkammer indeholdt to sarkofager, der ikke har været eksponeret for lys siden deres begravelse i tiden under henholdsvis det 17. og 18. dynasti af faraoer, der strækker sig til det 15. århundrede før vor tidsregning.

Både barnekongen Tutankhamon og Ramses den 2. er fra samme periode.

Arkæologerne måtte fjerne 300 kubikmeter grus foran indgangen til kammeret, før de kunne komme ind til dets farvede vægmalerier. Det har taget de sidste fem måneder.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix Fund som denne gruppe mumier var blandt den seneste opdagelse.

Første mumie var en mand, som blev undersøgt af de egyptiske myndigheder, inden pressen blev inviteret til åbningen af den anden sarkofag. Ifølge myndighederne tilhørte graven Thaw-Irkhet-If, der havde tjent som præst med ansvar for at balsamere faraoer ved Mut-templet i Karnak, ligeledes nær Kongernes Dal. Hvilken forbindelse, han havde til kvinden, der kan have heddet Thuya, er der ingen oplysninger om.

Gyldne tider for egyptisk arkæologi

Det har været et blændende år for egyptisk arkæologi. Der er gjort over 12 vigtige opdagelser – heriblandt både en sfinks og dokumentation for nogle af de gamle egypteres byggemetoder, der kan hjælpe med at kaste lys over, hvordan det lykkedes dem at stable de næsten 150 meter høje pyramider op over deres døde.

Ifølge det britiske medie The Independent håber egyptiske myndigheder, at de mange fund vil polere landets internationale ry og skabe fornyet interesse om den tidligere så populære rejsedestination, der siden Det Arabiske Forår i 2011 har savnet 00’ernes turisttal.