Magtens mænd vil ikke have bare bryster: Kvindelige kunstnere bliver angrebet og censureret Anklager om uanstændighed er den hyppigste årsag, når kvinder verden over får censureret deres kunstværker og angribes for deres kunst. Det viser en ny rapport fra organisationen Freemuse.

Unge kvinder skulle fotograferes foran malerier af historiens magtfulde mænd. Det skulle ske i det islandske parlament. Og kvindernes bryster skulle være nøgne.

Det er konceptet bag den islandske kunstner Borghildur Indriðadóttirs seneste udstilling ’Demoncrazy’. Med billeder af stærke kvinder ved siden af magtfulde mænd ville hun sætte fokus på, hvordan det offentlige rum vrimler med billeder ogstatuer af mænd.

Hendes fotografier skabte ravage og stødte nogle af Islands andre magtfulde mænd. Blandt andet landets tidligere premierminister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, der mente, at det var udtryk for mangel på respekt.

»Men det er da ikke et udtryk for mangel på respekt for de portrætterede mænd, at jeg fotograferer stærke unge kvinder ved siden af dem. Det er jo ikke sådan, at vi kaster blod på deres portrætter eller noget«, siger Borghildur Indriðadóttir.

Hun selv og publikum lagde billederne på Facebook og Instagram, men selv de mest uskyldige af dem blev øjeblikkeligt fjernet. For Facebook tilllader ikke bare bryster. Uanset om det er kunst eller ej.

Srirak Plipat, direktør for Freemuse





En lang række kvindelige kunstnere har oplevet lignende typer censur af deres kunst. Årsagen er ofte den samme: Kunsten bliver dømt uanstændig. Det viser en ny rapport fra organisationen Freemuse, der arbejder for kunstneres ytringsfrihed. Den viser, at i langt over halvdelen af kvindelige kunstneres censursager bliver deres ytringsfrihed krænket, fordi magthavere finder dem eller deres kunst uanstændig.

Organisationens direktør, Srirak Plipat, mener, at problemet skyldes den stærke overrepræsentation af mænd i magtpositionerne verden over.

»Det skaber et patriarki, der producerer ulige forhold mellem mænd og kvinder, som forhindrer kvinder i at udtrykke sig«, siger han.

Flere lande har deciderede regler mod, at kvinder udtrykker sig på bestemte måder, og forestillinger om, hvad kvinder kan og må, findes i mange af verdens samfund. Som i Indien, hvor en 16-årig kvinde, der var kommet med i en sangkonkurrence, blev kritiseret og forsøgt stoppet af 46 muslimske mænd. Simpelthen fordi det var uanstændigt, at hun skulle synge offentligt.

»Det ville ikke være sket for en mand«, konstaterer Srirak Plipat.

Ytringsfriheden krænkes

Bag rapporten ligger analyser af 93 krænkelser af kvindelige kunstneres ytringsfrihed over de seneste fem år. Det kan både være censur af deres kunstværker og arrestationer, retssager og angreb rettet mod dem selv. De udgør alle ytringsfrihedskrænkelser, som Freemuse har kunnet registrere.

I 59 af tilfældene blev krænkelsen begrundet med, at kunstneren eller hendes kunst var uanstændig. Altså omkring 64 procent. Til sammenligning viser en rapport fra samme organisation udgivet tidligere i år, at kun 36 procent af den samlede mængde retsforfølgelser af kunstneres ytringsfrihed skyldes anklager om uanstændighed. Det er konkluderet på baggrund af 553 mandlige og kvindelige kunstneres sager.

»Kvinderne bliver især anklaget for uanstændighed, når de portrætterer kvindekroppen i deres kunst. Også i tilfælde hvor mænd ikke er blevet censureret for lignende portrætteringer«, siger Srirak Plipat.

I nogle lande er diskriminationen et spørgsmål om nuancer. Som i Danmark, hvor mænd og kvinder ofte betragtes som lige, men hvor kvinder inden for kunst er svært underrepræsenterede. Her havde vi i 2016 en sag, hvor fotografen Mathilde Grafström blev nægtet tilladelse til at udstille billeder af nøgne kvindekroppe på metrohegnet på Kongens Nytorv i København. Fordi Københavns Politi vurderede, at de var blufærdighedskrænkende.

Der er flest tilfælde af censur på grund af uanstændighed i Egypten, Indien, Iran, Afghanistan, Tyrkiet og Storbritannien, viser rapporten. I Indien fik instruktøren Alankrita Shrivastava problemet at føle, da hun ville producere komedien ’Lipstick under my Burkha’. The Central Board of Film Certification i Indien, populært kaldt Censurrådet, afviste filmen for at være for »kvindeorienteret«. De skulle ikke nyde noget af Shrivastavas portrættering af begær fra et kvindeligt perspektiv.