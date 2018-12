Filmaktuelle Anders Matthesen: »Jeg stiller mit stopur på præcis 33 minutter og 33 sekunder«

Foto: Daniel Hjorth Han orker ikke at researche, Anders Matthesen, når han skaber sine værker: »Det er slet ikke min styrke. Det er mere sådan: Hér er drengen, hér er faren, hér kamppladsen. Der er faktisk sådan lidt commedia dell'arte over det«.

Han orker ikke at researche, Anders Matthesen, når han skaber sine værker: »Det er slet ikke min styrke. Det er mere sådan: Hér er drengen, hér er faren, hér kamppladsen. Der er faktisk sådan lidt commedia dell'arte over det«. Foto: Daniel Hjorth

Visse lande kunne ligge i Fjernøsten. ’Terkel i knibe’ var et større hit i Kina, end vi drømmer om herhjemme. Matthesen blev tilbudt at lave diverse opfølgere, men han har det faktisk sådan, at han kun føler det nødvendigt at kommunikere med sine fans herhjemme. Han kan, påstår han, ikke skabe nyt ved at prøve at imødegå en smag eller en trend.

Men han har lige været i Harry Potter-temaparken i Universal City i Los Angeles med sine børn. Han ler som en lille dreng, når han fortæller om, hvordan man med en tryllestav kan få ting til at bevæge sig, hvordan man kan gå rundt på hustagene, hvordan der er drager, som spyr ild.

»De har bygget hele pisset!«, udbryder han. »Alt det, J.K. Rowling så for sig i sit hoved, mens hun skrev bøgerne. Alt det er nu fælleseje i hele verden, det er det, der er så besnærende. Jeg kan også møde en unge til en bogsignering, som fortæller mig, at han lige har tegnet en situation, hvor Aske gør et eller andet, og det er jo sindssygt! Vi deler den samme historie. Man kan tjekke ind hos hinanden på den måde, det er jeg helt høj på. Det er vigtigere end at sidde og overveje, hvordan man rammer den rigtige åre for at tjene nogle millioner i Kina«.