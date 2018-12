Se billederne af »årets smukkeste fund«: Arkæologer finder egyptisk præstegrav i næsten perfekt stand

Et skjult gravkammer har vist sig at indeholde over 50 statuer og detaljerede vægmalerier fra 2.500 år før vores tidsregning.

Efter 4.400 år bag en mur af sten er en grav i næsten perfekt stand blevet åbnet 30 kilometer syd for Egyptens hovedstad Kairo.

Graven er hvilested for en royal præst kaldet Wahtye, der under Egyptens femte dynasti af faraoer har haft ansvar for renselse af de royale.

Dens 18 rum indeholder så mange vægmalerier og skulpturer, at landets antikvitetsminister, Khaled Anany, under en pressekonference lørdag kaldte det for »den smukkeste grav fundet i år«. Det skriver det egyptiske medie Egypt Today.

Det skyldes især, at den er helt urørt af gravrøvere og derfor fremstår stort set, som da den blev lukket for årtusinder siden. Graven kan være blevet skånet, fordi den lå skjult under en sammenstyrtet bakkekam. Den er ellers placeret inde i det i forvejen kendte gravstedsområde Saqqara.

På gravens vægge er detaljerede hieroglyffer og vægmalerier, der forestiller pottemageri, vinproduktion, religiøse ofringer, musikalske optrædener, sejlads og jagt. De 18 rum indeholder desuden 24 statuer af blandt andre præsten og hans familie. En kælder under graven indeholder yderligere 31 statuer.

Arkæologerne har undret sig over, at man hverken havde fundet præstens sarkofag eller ejendele, men graven er fuld af gode nyheder. For få dage siden fandt de fem skakter, som skal undersøges nærmere i begyndelse af januar.

»Det forklarer meget«, siger Mostafa Waziri fra Egyptens højeste råd for antikviteter til britiske The Guardian.

»Præstens ejendele burde være i de skakter. Og hans begravelseskammer? Det bør også være i skakterne«.

Fundet sker på et i forvejen fremragende år for egyptisk arkæologi. I 2018 er der gjort hele 12 vigtige fund inklusive en sfinks og en sarkofag med en kvindelig mumie.