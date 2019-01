Alt for Damerne er besynderligt gammeldags i sit forsøg på at parfumere den kvindelige psykologi

Kommentar: Alt for damernes nye kampagne #søstersind virker mere gammeldags end romanen ’Borte med blæsten’ fra 1936. Kampagnen gør det skamfuldt for kvinder at føle misundelse, men følelsen hører med til det at være menneske, skriver Camilla Stockmann i ugens kulturkommentar.

På min top-10 over mine mest ukontrollable følelsesmæssige reaktioner står: 1986. Læsning af ’Borte med blæsten’. Romanen boede i reolen i mit barndomshjem, jeg greb den i et øjebliks kedsomhed, og da jeg nogle dage senere lukkede den i, lignede jeg Munchs ’Skriget’ midt i mit pigeværelse. Dernæst græd jeg i et par dage af ren overvældelse.

Historien om plantageejerdatteren Scarlett O’Hara var ikke bare en borgerkrigstragedie fra Sydstaterne, den gav også et chokerende uparfumeret portræt af et sammensat menneske, fordi forfatteren, Margaret Mitchell, tillod sin hovedperson at være alt på en gang, også selvoptaget, manipulerende og misundelig. Romanen tilbød sin læser, mit 13-årige jeg, samme mulighed, og friheden var rystende.

Siden viste Scarlett O’Hara sig blot at være en ud af en uendelig række komplekse kvindelige karakterer, som litteraturen har tryllet frem (tak især for Anna Karenina og Madame Bovary), for sådan får mennesket nogle gange lov at ånde i kunsten.

I virkelighedens verden kan det følelsesmæssige råderum for kvinder virke mere snævert, viser Alt for damernes nye kampagne.

Det biologiske argument

I sit nytårsnummer lancerede ugebladet kampagnen #søstersind. Baggrunden var en undersøgelse med deltagelse af godt 2.000 danske kvinder, hvor 60 procent af de 25-39-årige svarede, at de indimellem følte sig misundelige på andre kvinder. 75 procent mente desuden, at kvinder skulle blive bedre til at glæde sig på hinandens vegne, og det fik bladet til at spørge retorisk: »Skal 2019 være året, hvor vi glæder os oprigtigt på vores medsøstres vegne?«.

Søstersolidaritet i sin rene form kan der næppe siges noget dårligt om, men det besynderlige er, hvordan Alt for damerne har valgt at lancere kampagnen som et klassisk katteslagsmål: Kvinder er kvinders største problem. På den måde forbliver vi i gulvhøjde.

Bladet lader for eksempel sociologen Emilia van Hauen videreføre en reduktionistisk påstand om, at kvinder er misundelige, fordi de skulle være biologisk disponeret for at konkurrere på skønhed. Jeg læste passagen og følte mig træt, som om mit hår var rullet stramt op med 40 kilo lunkne Carmen Curlers, og vi fortsat skrev 1963.

Alt for damernes kampagne blev da også en perfekt serv til Berlingske, hvor kulturjournalist Søren Jacobsen Damm brugte den til at legitimere klicheen ’kvinde er kvinde værst’. Hans egen erfaring var, at »den matriarkalske fakkel af intrigant, machiavellisk ondskab« fik lov at overleve »fra generation til generation forklædt som såkaldt girlpower«. Hans simple opfordring lød: »Hvad med at mødre opdrager deres døtre bedre«.

Misundelsen er almen

Muligvis er det ikke overraskende, at journalisten på den borgerlige avis har overset, at fædre i dag også har ansvaret for børneopdragelsen. Det er måske heller ikke overraskende, at journalisten på baggrund af en anekdote om en vens datter, der blev mobbet, formåede at få mobning til at rime på feminisme. Journalisten spillede trods alt med åbne kort i forhold til sin ringeagt for feminismen.

Hvad der i højere grad kan undre, er måden, hvorpå det er lykkedes Alt for damerne at problematisere danske kvinders adfærd. For er det reelt set et problem, at to ud af tre kvinder indimellem føler misundelse i forhold til andre kvinder? Er det i virkeligheden ikke snarere overraskende, at en tredjedel ikke oplever misundelse – en følelse, som inden for psykologien betegnes som almenmenneskelig og ikke altid kan betegnes som skadelig.