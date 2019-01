Det bugner med kunst på hospitalerne, og den er både brutal, kristen og dristig, mystisk og helbredende

Det er et dristigt valg, Hvidovre har foretaget, i forhold til både størrelse, omfang og kunstnerisk udtryk. Men værkerne fungerer glimrende, og ved at satse på en enkelt kunstner får Hvidovre Hospital et stærkt og genkendeligt kunstnerisk logo.

Ruth Campaus gigantiske værker gennembryder gulvet på Hvidovre Hospital, så man kan se alt fra kælder til kvist. Tæt på fremviser værkerne et væld af detaljer, mens de på afstand rejser sig og indtager rummet med stoisk ro. Foto: Finn Frandsen

Grundtanken med kunsten er dog, at den skal fremme helbredelsen som en del af den ’helende arkitektur’, der vinder stadig større indpas. Det skal ske ved at give hospitalernes brugere noget at se på, der, måske, kan trække tankerne i andre retninger end diagnoser, behandlingsforløb og smerte.

Som sagt viser nogle undersøgelser, at den bedste effekt opnås med behagelig og naturalistisk kunst, men det kan tilsyneladende også blive for meget af det gode, og så føles kontrasten mellem kunsten og den aktuelle situation så stor, at det giver bagslag.

29 millioner til kunst er ikke for meget

Selv undrede jeg mig således, da Louisiana i 2016 genskabte en hospitalsstue farvesat af Poul Gernes, for hvordan kan man være alvorligt syg eller døende midt i jublende farver? Ikke at klinisk hvid er meget bedre, men i en svær situation er løssluppen optimisme ikke altid at foretrække.

Heldigvis holder de danske hospitaler sig heller ikke slavisk til retningslinjerne og eksperimenterer i stedet med forskellige udtryk og grader af både abstraktion og konfrontationsstyrke.

Desuden er værkerne placeret i fællesarealer, hvilket betyder, at man mere eller mindre aktivt skal opsøge dem. Det har den fordel, at patienterne har noget at bevæge sig rundt efter, ligesom man kan fortrække til andre områder, hvis kunst ikke lige er det, man synes, man har brug for at blive konfronteret med.

Dette gælder i den grad også for mennesker, der er indlagt til psykiatrisk behandling, hvilket man tager højde for på Det Nye Universitetshospital i Skejby, hvor Tal R har skabt en totalinstallation til netop caféområdet.

At han ligefrem blander egne værker med billeder og genstande fra Museum Ovartaci, hvis samling består af kunst udført af psykiatriske patienter gennem tiderne, er noget nær genialt. Det samme er titlen: ’Jeg har været indlagt på den lyserøde’.

At der i disse år kommer stadig mere kunst på hospitalerne, skyldes både en øget forståelse for den ’helende arkitektur’, og at man flere steder opererer med et budget, hvor 1 procent af det samlede budget til nyt offentligt byggeri skal bruges på kunst.