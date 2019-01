Den mest triste forløsning: At skyde metamfetamin i blodårerne i mors beige sofa og knalde i badet

Nic og Lauren mødes tilfældigt en aften, hvor Nic kan fejre, at han har været stoffri i helt et år. Nu er han opfyldt af længsel og rastløshed. Han kører ud til et kvarter i San Francisco, hvor der er barer, klubber og unge mennesker, men han er ikke interesseret i at være en del af festen. Nic leder efter en medsammensvoren, og det bliver så Lauren, der ikke tøver med at tage med ham, hvor end han vil hen. Han vil tabe sit mådehold og sin afholdenhed, finde det, han allermest længes efter, for Nic er opfyldt af altopslugende længsel. Længsel efter ikke længere at være i afstand til det, der har fyldt alle hans tomrum.

Sexscenen er ikke den, vi ser i badet. Den fandt sted, da de åbnede kroppen for kanylen

Han vil opfyldes, og Lauren vil det samme. Hun er tydeligt betaget af Nic og vil vide, hvad det er, han er betaget af, og følger blindt efter ham. De kører til Tenderloin-kvarteret og køber metamfetamin. Bagefter kører de hjem til Laurens forældre. De glider ned i Laurens forældres beige sofaarrangement og skyder metamfetaminen ind i blodårerne i armen. Der er roligt omkring dem, lyset er dæmpet i stuen, og der er ingen forældre hjemme.

De giver slip sammen. De går ud i badet og har sex, men smelter aldrig sammen. De er i hver deres rus sammen. Tunge, klaskende kroppe. Sexscenen er ikke den, vi ser i badet. Den fandt sted, da de åbnede kroppen for kanylen og lod noget udefra trænge ind i deres kroppe. Ind i deres system af god og sund opvækst, pænt hår og noget, der engang også var pæn hud på armen, men nu er blårøde sårskorper.

Paradiset går op i flammer

Denne scene udspiller sig i filmen ’Beautiful Boy’, der bygger på virkelige hændelser og journalist David Sheffs bøger om sønnen Nic Sheffs årelange misbrug og hans egne forsøg på at forstå, hvorfor hans dreng blev narkoman. Det narkotikum, som hovedpersonen Nic Sheff er afhængig af i ’Beautiful Boy’, er metamfetamin. Patienthåndbogen får metamfetaminen til at lyde som paradis på jord.

En af de sætninger, der går igen, når man læser om stoffet metamfetamin, er, at » det giver eufori, energi, øget sexlyst og nedsætter behov for søvn og mad«.

Men paradiset går op i flammer, når man læser om bivirkningerne på Google, som varsler om »forstyrret søvnrytme, hyperaktivitet, kvalme, vrangforestillinger, stigende aggressivitet og irritation, nedsat appetit og vægttab.«

Scenen i sofaen er næsten kun set mage i film som ’ Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ om teenagernarkomanen Christiane F, eller Jerry Schatzbergs ’The Panic in Needle Park’ fra 1971 med Al Pacino og Kitty Winn i hovedrollerne som det unge elskende narkomanpar, der går til grunde i stoffernes vold sammen. Begge film viser, at der findes en orgasme, der er større end den udløst af to kroppe.

Et limbo og et cølibat

Nics far skriver i sin bog, ’Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction’, at musiker Stephan Jenkins, fra bandet Third Eye Blind beskriver metamfetaminen som noget, der får en til at føle sig lys og skinnende, og at det også får en til at føle sig paranoid, usammenhængende og så nådesløst selvdestruktiv, at man i sidste ende vil gøre de mest samvittighedsløse ting for at føle sig lys og skinnende igen.

Metamfetamin er det lyse og skinnende svar, Nic Sheff har søgt efter hele sit liv. Det er hans livs kærlighed. Alt hans begær er rettet mod rusen. Selv da han får sig en sød kæreste på universitetet i Berkeley, ender han med at hælde pillerne fra hendes mors medicinskab i sig. At lade være med at tage stofferne er for den unge Nic Sheff et uudholdeligt venteværelse, et limbo og et cølibat.