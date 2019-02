Aktuel med skov-udstilling i København: Kunstner er nået til tops i international kunst bevæbnet med pensler og fem motorsave

Den schweiziske samtidskunstner Claudia Comte har bygget en skov af 45 træstammer i kunstcentret Copenhagen Contemporary. Når du har bevæget dig halvvejs gennem skoven, vælter træerne. »Jeg tror på, at kunsten kan ændre verden«, siger kunstneren, der planter to nye træer, hver gang hun fælder et.