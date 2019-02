Se de imponerende billeder: Tutankhamons hvile er færdigrestaureret efter ti års arbejde

Gravkammerets varme luft vældede ud gennem det lille hul, Howard Carter havde lavet i væggen, og fik lyset i arkæologens hånd til at flakke.

»Kan du se noget?«, ville Lord Carnavon, den engelske rigmand bag udgravningen, utålmodigt vide bag ham.

»Ja«, formåede arkæologen akkurat at fremstamme ifølge hans egen dagbog:

»Vidunderlige ting«.

Få arkæologiske opdagelser har haft samme dragende effekt på alt fra forfattere og filminstruktører til millioner af turister som Tutankhamons mere end 3.200 år gamle egyptiske kongegrav.

Foto: Carleton University/J. Paul Getty Trust På gravkammerets østlige væg trækkes Tutankhamons mumie på en slæde af 12 mænd, som bærer hvide sørgebind for panden. Bagest i gruppen skiller de to vesirer for øvre og nedre Egypten sig ud med deres barberede hovedet og anderledes klædedragt.

Den umættelige interesse til trods skulle den blot 19-årige drengekonges guldbesatte hvile dog komme til at stå stort set uberørt, når det gælder restaurering, fra opdagelsen i 1922 indtil i dag.

I sidste uge kunne The Getty Conservation Institute og de egyptiske myndigheder dog erklære, at et tiårigt restaureringsarbejde af graven nu var fuldbragt til udbedring af de skader, et århundredes turister havde efterladt på de kunstfærdigt bemalede vægge.

Foto: Lori Wong/J. Paul Getty Trust En konservator arbejder med gravkammerets udsmykninger i 2016

»Konservering og bevaring er vigtigt for fremtidens skyld. For at arven og denne store civilisation kan leve evigt«, sagde egyptologen Zahi Hawass, der som tidligere minister for oldsager begyndte samarbejdet med den amerikanske institut.

The Getty Conservation Institute er en del af den hovedrige The J. Paul Getty Trust, verdens største filantropiske fond til støtte for billedkunsten.

Foto: Vincent Beltran/J. Paul Getty Trust Konserveringsarbejdet er i gang i selve gravkammeret i foråret 2016

Tutankhamons berømte indre guldkiste befinder sig i dag sammen med de fleste af gravens øvrige gaver på Det Egyptiske Museum i Kairo, men selve graven huser ud over de rige malerier af kongens liv og død stadig en række af de vigtigste fund. Herunder selve kongens mumie udstillet i en iltfri montre, hans store sandstenssarkofag med det tunge granitlåg og den yderste, forgyldte trækiste, som arkælogerne så som det første, da de åbnede sarkofagen.





Foto: Carleton University/J. Paul Getty Trust Gravens vestvæg viser et uddrag fra dødebogen 'Amduats Bog'. Et solskib efterfølges af fem guddomme og nedenunder de 12 bavianguder, som repræsenterer hver af de nattens timer, som solen må rejse igennem, inden den genfødes ved daggr.

Den konstante tilstrømning til graven havde gennem en årrække skabt bekymringer blandt arkæologer, som frygtede, at fugt og udåndingsluft fra de mange turister kunne skade malerierne.

Støvet fra de talrige besøgendes traven gennem graven havde desuden lagt sig som et tyndt lag på vægmalerierne, hvilket ikke blot forringede de besøgendes oplevelse af dem. Støvet ville på sigt trække farven ud af de overdådige udsmykninger.





Foto: Carleton University/J. Paul Getty Trust På sydvæggen i kammeret ses Tutankhamon igen med forskellige guder. Han står foran Hathor, gudinden for kærlighed og livets genskabelse. Bag ham står Anubis, balsamørguden. Bag denne igen, stod tidligere blandt andre gudinden Isis, men Carter rev denne del af væggen ned under udgravningen i 1922.

Ud over restaureringstiltagene er graven nu blevet udstyret med platforme, der begrænser de besøgendes adgang, ligesom et nyt udluftningssystem vil gøre det muligt at kontrollere fugten, så udsmykningerne kan tåle også mødet med fremtidige århundreders nysgerrige sjæle.



Foto: Harry Burton/David Cole/Alamy/Alamy Sådan så graven blandt andet ud ved åbningen i 1922

