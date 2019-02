Rapport fra et heavy trip til grandprix-land: »I Melodi Grand Prix er det altid den rigtige sang, der vinder«

FOR ABONNENTER

Noget ude af sync med planen for præsentationen af feltet i årets Melodi Grand Prix kom Norge til at sætte et stærkt præg på pressebegivenheden i DR’s koncerhus. Det var fjeldlandets svar på Jonatan Spang eller noget derhenad, der periodevis saboterede rutinen fra podiet ved gentagne gange at brøle: »Buuh, buh, buh, Norge, Norge, Norge«. En tydelig henvisning til det danske publikums omdiskuterede adfærd under VM-finalen i håndbold et par dage tidligere.